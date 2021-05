Kvinde føder ni børn på samme tid

En 25-årig kvinde fra Mali har født hele ni børn på samme tid i Marokko.

Det skriver CNN, der har talt med den medicinske direktør, Youssef Alaoui, på klinikken Ain Borja i byen Casablanca, hvor børnene blev født.

Fødslen er heller ikke gået let for den maliske kvinde og hendes børn. Det fortæller Youssef Alaoui.

- Det er stadig arbejde forude, fordi børnene er født meget for tidligt. De har brug for tage på i vægt, og de skal ammes, fortæller han til CNN.

Da de ni børn kom til verden, vejede de mellem 500 gram og et kilo efter en graviditet på kun 30 uger.

Artiklen fortsætter under billedet...

En sygeplejerske tager sig af en af de ni nyfødte børn. Foto: Youssef Boudlal/Ritzau Scanpix

Forventede syv - fik ni

En ultralydscanning havde i første omgang 'kun' opfanget syv børn i den 25-årige Halima Cisses mave, men ved fødslen, der foregik med kejsersnit, hev lægerne hele ni børn ud af maven.

Mere end 30 læger deltog i fødslen af nilingerne, hvor Halima Cisse fik voldsomme blødninger. Hendes tilstand er nu stabil.

Fem af de ni børn blev lagt i respirator efter fødslen, hvor tre fortsat var tilsluttet 72 timer efter.

Hun blev sendt til Marokko af den maliske regering, hvor hun kunne få den rigtige hjælp til fødslen.

Halima Cisse er endnu ikke i stand til at udtale sig om fødslen, men hendes mand, Kader Arby, siger, at han er meget glad for nyheden.

- Jeg fik opkald fra alle, endda præsidenten. Han ringede til mig, lige da han hørte nyheden og lykønskede mig, siger den nybagte far til CNN.