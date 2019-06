Kvinde føder - og tager sin eksamen 30 minutter efter

En etiopisk kvinde havde ingen intentioner om at vente et helt år igen for at tage sin eksamen som sygeplejerske

Almaz Derese på 21 år havde håbet på at tage sin eksamen, før hun skulle føde sit første barn.

Sådan skulle det dog ikke gå for den etiopiske kvinde.

Grundet ramadanen blev eksamen nemlig udskudt - og så kunne den ni måneder gravide kvinde ikke vente længere.

Det skriver BBC.

Hun gik i fødsel mandag, kort tid efter at den første eksamen skulle begynde.

Almaz Derese fortalte, at det at studere, mens hun var gravid, ikke var et problem, og hun ville ikke vente et helt år på at blive uddannet sygeplejerske fra den skole i Etiopien, hun studerede på.

Hun tog derfor sine eksamener på hospitalet, kort tid efter hun havde født.

- Fordi jeg gerne ville skynde mig at tage mine prøver, var det slet ikke en hverken lang eller hård fødsel, fortalte den nye mor til BBC.

Det var hendes mand, Tadese Tulu, der endte med at overbevise skolen om, at hans kone sagtens kunne tage sin eksamen i engelsk og matematik fra hospitalssengen.

I Etiopien er det normalt, at piger forlader skolen, men at de vender tilbage senere.

Almaz Dereses plan er nu at læse videre på universitetet.

Hun fortæller til mediet, at hun er tilfreds med resultatet af eksamenerne, og at hendes søn har det godt.