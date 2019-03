Kvinde føder seks børn på under 10 minutter

Ikke alene har Thelma Chiaka fra Texas slået odds 1:4,7 milliarder ved at blive mor til sekslinger.

Hun gjorde det endda på under ti minutter.

Det skriver blandt andre britiske Independent.

Fredag morgen mellem klokken 4.50 og 4.59 lokal tid blev Thelma Chiaka mor til to hold tvillingedrenge og et hold tvillingepiger.

Se også: Medicinsk mirakel: Se hvor mange børn hun føder

Hospitalet, The Woman's Hospital of Texas, delte samme dag et billede af den stolte mor og tre af hospitalets læger. I billedteksten fortalte de nyheden om den ekstremt sjældne fødsel. Hospitalet oplyser desuden, at de seks børn ved fødslen alle havde en vægt på mellem 800 og 1300 gram.

Alle seks børn er heldigvis ifølge hospitalet i stabil tilstand og bliver tilset på neonatal-afdelingen.

Maria blev kendt for kæmpe mave før trillinge-fødsel: Maven vil ikke forsvinde

Også moderen har det godt, meddeler lægerne Ziad Hadar, Sharmeel Khaira og Israel Simchowitz, der alle var med i teamet, som bragte de seks små børn til verden.

Thelma Chiaka har indtil videre kun navngivet de to piger, som skal hedde Zina og Zuriel.