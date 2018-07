Kvinde fødte sit 6. barn foran 1,4 mill. seere på YouTube

36-årige Sarah har født alle sine børn uden for hospitalet - hun har født børn i en skov, i et vandkar, i sin have og i sit køkken - se den fascinerende fødsels-video her

Den 36-årige Sarah Schmid fødte sit 6. barn helt alene - bortset fra at der var 1,4 millioner seere med på sidelinjen, der intenst fulgte fødslen på YouTube.

Sarah Schmid, der er fra Halle i Tyskland, men bor i Frankrig, fødte sit 6. barn drengen Kiran i september 2016 i sin egen have lige ved siden af en legeplads, mens hendes egne børn så til. Hun filmede i øvrigt sin egen fødsel, som hun samtidigt lagde ud på YouTube, hvor den blev et stort hit.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og The Sun

Du kan se et sammenklip af den over time lange fødsels-video øverst i artiklen.

Her har Sarah netop født sin lille søn i haven og er ved at vaske ham. (Foto: Sarah Schmid)

Sarah har i øvrigt født alle sine børn Johanna, 11, Jonathan, 10, Emanuel, 8, Elizabeth, 6, Konstantin, 3, og Kiran, 1 år uden for hospitalet og uden brug af smertestillende midler. Hun har født sine børn flere forskellige steder, blandt andet i en skov, i et vandkar, i sin have og i sit køkken.

Da Sarah i første omgang lagde en video ud på YouTube af sin sidste fødsel blev den set af 688.000 seere. Hun lagde også en anden kopi ud, der blev set af 700,000. Næsten 1,4 millioner mennesker har fulgt med i Sarahs fødsel af sønnen Kiran.

En fødsel er det mest naturlige i verden

Og Sarah har heller intet imod at forklare, hvorfor hun delte sin fødsel på YouTube.

- En kvinde ser ud som en kvinde. Det er det mest naturlige i verden. Jeg synes ikke, at det er mærkeligt, siger Sarah og tilføjer:

- I gamle kulturer ville døtrene se på, at deres mor fødte børn, så de kunne lære lidt omkring, hvordan det er at føde børn. Chancen for at opleve det er meget lille i dag. Men nu har min sidste fødsel givet folk en mulighed for at se en fødsel helt uden hjælp fra læger eller jordemødre, og det er altså sjældent, siger Sarah.

Her kan man se hele Sarahs fødsels-video - advarsel mod stærke billeder