Kvinde fødte tvillinger 26 dage efter første fødsel

En 20-årig kvinde fra Bangladesh har født tvillinger en lille måneds tid, efter at hun fødte sit første barn

Da Arifa Sultana i slutningen af februar måned fødte en dreng, så alt ud til at være i skønneste orden.

Men mindre end fire uger senere blev Arifa hastet til et andet hospital og indlagt igen.

Hun blev undersøgt af lægerne, og til deres store overraskelse fandt de ud af, at Arifa var gravid igen - denne gang med tvillinger.

Det skriver CNN, The Guardian og BBC.

- Hun kom ind på hospitalet og klagede over smerter i underlivet, fortæller gynækolog på Ad-Din hospitalet Sheila Poddar ifølge CNN.

Det viste sig, at Arifa er født med to livmodere, og at hendes søn og tvillingerne var undfanget og voksede i hver sin livmor.

Grunden til, at det ikke blev opdaget tidligere, er, at hun ikke fik foretaget nogen ultralydsscanning i forbindelse med sin første graviditet, forklarer Sheila Poddar.

Tvillingerne - en dreng og en pige - kom til verden ved kejsersnit:

- Alle tre børn har det godt og er sunde og raske, ligesom deres mor også har det godt, fortæller Sheila Podder.

Efter fire dages observation blev Arifa Sultana og hendes nyfødte tviliinger udskrevet igen 25. marts.

