Kvinde føler sig truet af telefonpæl: Flyt den eller jeg forlader landet

Sally Griffiths er tæt på at give op.

Tidligere i denne måned satte telefonselskabet BT en telefonpæl op lige foran hendes forhave i New Brighton i England.

- Jeg kan ikke længere sove om natten. Det påvirker så mange dele af mit liv. Den er så høj, at jeg føler mig truet af den, fortalte Sally Griffiths til det lokale medie Liverpool Echo kort efter, at den 7,6 meter høje telefonpæl var blevet sat op henover natten.

- Jeg føler, at den vil falde ned over mig. Hver gang det blæser, ser jeg den ryste - den kunne knække. Jeg var oppe klokken 5 i morges og var bekymret over det, forklarede Sally Griffiths.

Hun og flere hundrede andre borgere, der ligeledes er utilfredse med den 'truende' telefonpæl, afleverede mandag i sidste uge en underskriftindsamling til det lokale byråd i Wirral.

Forhindrede arbejdet

Torsdag forsinkede den 56-årige mor til tre telefonselskabets arbejde med at få fastgjort ledninger til den nyopsatte pæl.

- Jeg satte mig ved siden af pælen og ville ikke lade dem gøre deres arbejde, fortæller hun.

Telefonselskabet havde før opførelsen advaret om, hvad der skulle ske. Men på sedlen havde stået et forkert gadenavn, hvilket ifølge Sally Griffiths forårsagede en del forvirring. Foto: Liverpool Echo

Men hun måtte give fortabt med sin protest, da politiet advarede hende om, at hun var lige på nippet til at blive taget med på stationen, skriver Liverpool Echo.

Nu fortæller hun til mediet, at hun har fået nok. Derfor planlægger hun nu at leje sit hjem ud for at flytte tilbage til Egypten, som hun kom fra for 30 år siden.

- Jeg er helt færdig. Jeg har slet ikke sovet i nat. Jeg har det som om, jeg slet ikke eksisterer, siger Sally Griffiths.

- Jeg har ikke lyst til at spise, og i aftes gik jeg ned til stranden for at græde, fortsætter hun.

Vil ikke flytte pælen

Hun fortæller, at hun har gjort alt, hvad hun kan, for at finde en alternativ placering til telefonpælen, og en nabo har endda ifølge hende tilbudt at have den stående på sin grund.

Men telefonselskabet BT vil ikke umiddelbart flytte telefonpælen, og siger til Liverppol Echo, at de har udført arbejdet 'nænsomt og med minimal forstyrrelse for det lokale samfund.

- Vi har udført et grundigt forarbejde inklusive et besøg på stedet, og alle de relevante procedurer er blevet fulgt korrekt forud for, at pælen er blevet sat op, siger en talsmand.

Politiet bekræfter over for mediet, at de torsdag blev kaldt ud til Field Road, hvor pælen står, efter anmeldelser om en kvinde, der forhindrede et telefonselskabs medarbejdere i at udføre arbejde i området.

- Betjente kom til stedet og talte med alle parter - kvinden blev givet råd og forlod området. Ingen anholdelser blev foretaget, siger en talsmand fra Merseyside Police.