Kvinde forsvundet i fem måneder: Har gjort vildt fund

I Utah gjorde myndighederne et utroligt fund, da en forsvundet kvinde pludselig dukkede op i et telt efter at have været alene i vildmarken i månedsvis

Fem måneder.

Så lang tid har en 47-årig kvinde fra Utah været forsvundet. Men nu har myndighederne fundet hende og afsløret den vilde historie om hendes overlevelse.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian.

25. november 2020 blev kvinden meldt savnet, efter US Forest Service havde fundet hendes forladte bil omkring 80 kilometer syd for Salt Lake City.

Efterfølgende blev flere store eftersøgninger sat i gang, men uden held. Kvinden var pist væk.

Levede af græs

Lige indtil søndag, hvor myndighederne igen valgte at igangsætte en eftersøgning fra luften, og så var der gevinst. Et telt blev spottet fra oven, og det viste sig at være den forsvundne kvindes nye hjem.

- Hun havde en lille smule mad med sig, og hun har fortalt vores betjente, at hun levede af græs og mos, ligesom hun havde adgang til vand via den nærliggende flod, siger betjent Spencer Cannon fra politiet i Utah.

Samtidig oplyser han, at kvinden ikke har nogen fysiske skader, men at hun var svag og undervægtig. Desuden kunne han fortælle, at kvinden formentlig har psykiske problemer og derfor blev kørt på hospitalet.

- Hun har ikke gjort noget ulovligt, og hun vælger måske at tage tilbage til samme område i fremtiden. Vi vil sørge for, at hun får hjælp, hvis hun beslutter sig for det, siger Spencer Cannon