Kvinde fra viral video frihedsberøvet

Den kurdisk-iranske kvinde, hvis udvisning af landet de seneste dage har vakt stor debat, er fredag blevet frihedsberøvet i fire uger.

Det fortæller advokat Eddie Khwaja, som repræsenterer kvinden og hendes familie i forbindelse med sagen, til Ekstra Bladet.

- Hun er blevet frihedsberøvet i fire uger med henblik på et nyt forsøg på udsendelse, siger han.

Frygt for hun forsvinder

En frihedsberøvelse sker som udgangspunkt for at sikre tilstedeværelsen ved et nyt forsøg på udsendelse af Danmark.

- Deri ligger selvfølgelig, at man har en tilstrækkelig frygt for, at hun vil forsvinde, hvis man ikke frihedsberøver hende, hvilket jeg helt generelt kan sige, at jeg har svært ved at forstå ræsonnementet i, lyder det fra advokaten.

Eddie Khwaja forklarer, at kvinden altså ikke er varetægtsfængslet.

- Hvis man bliver frihedsberøvet er udgangspunktet, at man bliver frihedsberøvet som udlænding, der ikke har lovligt ophold her, og hvor man sikrer en udsendelse, men hvor man altså ikke har begået en forbrydelse, siger han.

Video gik viralt

En video, der viser kvinden få en hårdhændet behandling, har de seneste dage kastet voldsomme reaktioner af sig på sociale medier.

I videoen ser man kvinden, som vridende bliver lagt på jorden, mens hendes hoved bliver presset mod asfalten, og flere personer sætter sig på knæ og holder hende nede.

Videoen har fået partierne Frie Grønne og Alternative til at kalde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i samråd om sagen.