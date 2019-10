Kvinde frygter stoffer i drink: - Det er hun ikke pæn nok til

En natklubejer i Perth i Australien er kommet i seriøs modvind, efter han nægter at tro på, at en kvinde er blevet 'drugged' på hans klub med navnet Rapture

Shantel Smith på 19 år var taget i byen med sine veninder i den australske by Perth.

I løbet af den festlige aften på klubben Rapture oplevede hun dog, at hun pludselig fik det dårligt efter en drink i baren.

Ifølge den unge kvinde selv begyndte hun at kaste op og var ikke ved bevidsthed det meste af den tid, hun opholdt sig på klubben.

Efterfølgende skrev hun til stedet for at gengive hændelsen med håb om, at diskoteket ville gøre endnu mere ud af deres sikkerhed, så ingen skulle frygte at blive 'drugged', mens de opholdt sig på stedet.

Forventede ikke modsvar

'Tak for hjælpen forleden. Jeg ville bare fortælle jer, at jeg tror, min drink er blevet 'drugged'. Jeg havde kun fået 2-3 drinks, før jeg kom, jeg købte en drink, da jeg kom og var bevidstløs i 2,5 time efter, og jeg kastede op. Hvilket alle er symptomer på, at man er blevet drugged', skriver hun og fortsætter:

'Jeg ved godt, at I ikke kan gøre noget ved det nu, men jeg tænker, at det er en god idé at se på sikkerheden, fordi Rapture er i gang med at få et dårligt ry, og jeg ved, at ingen af mine veninder eller jeg selv vil komme der igen', skrev hun i beskeden, der er blevet delt af Daily Mail og fortsætter med at forklare, at hun synes flere dørmænd vil være den rigtige vej at gå.

Svaret, hun fik tilbage, var dog langt fra det, hun havde regnet med og i stedet for at tage hende seriøst, valgte Neil Scott, der er ejeren af diskoteket, at hænge hende ud og sætte spørgsmålstegn ved hendes udsagn.

'Hvilket bevis har du på, at der er kommet noget i din drink? Hvorfor ville nogen putte noget i din drink? Tog du på hospitalet og fik pumpet din mave for beviser? Er det her noget, du og dine venner tit gør? Er du overhovedet det værd, at putte noget i din drink? Vi tror ikke, nogen ville være dumme nok til at bruge deres stoffer på at hælde dem i andres drink', svarede klubben tilbage.

Det fik den unge kvinde til at dele beskederne på de sociale medier, og de er sidenhen gået viralt. I kommentarerne til billederne af beskederne kritiserer folk ejeren, fordi han helt tydeligt ikke tror på kvindens udlægning af historien.

Forstår ikke nogen ville putte stoffer i

Det fortæller Neil Scott om til 9 News, hvor han forsvarer sine kommentarer til kvindens historie.

- Lad os indse det, hvorfor skulle nogen putte noget i hendes drink? Hvorfor skulle de gøre det? Hvad håber de at få ud af det? Hvad håber hun at få ud af det? Jeg ved ikke, om hun tror, hun er speciel nok til at så stoffer i sin drink, jeg ved ikke, om det er sådan, det fungerer, fortalte han.

Neil Scott forsvarer sig selv med, at ingen ville bruge deres stoffer på den unge pige. Foto: Privat

Faktisk mener ejeren, at kvinden selv har opfundet historien for at få opmærksomhed.

- Hun er jo ikke speciel attraktiv. Det er simpelthen ikke muligt, at hun har fået stoffer i sin drink. Det kan jeg bare ikke se. Hun bare en ret almindelig pige. Jeg forstår ikke, hvornår nogen ville gå efter hende, lød det.

Shantel Smith har efterfølgende udtalt, at hun er skuffet over ejerens reaktion.

Siden beskederne er blevet delt er ejerens Facebook-side blevet oversvømmet med dårlige anmeldelser af stedet og flere snakker om at boycotte diskoteket.