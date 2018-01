Kvinde fundet død i sin lejlighed efter flere måneder: - Ingen har savnet hende

Den sødlige stank af råd trænger sig ind i næseborerne, når man træder ind i den opgang, hvor en kvinde torsdag, efter flere måneder, blev fundet død i sin lejlighed.

- Skynd dig indenfor, jeg kan simpelthen ikke holde den stank ud, siger flere af naboerne, da Ekstra Bladet ringer på deres dør for at høre om den tragiske episode.

- Den lugt der var, da hun blev fundet, kan simpelthen ikke beskrives, siger Ulla Bosse mens hun får tårer i øjnene. Hun bor på etagen under den nu døde 61-årige kvinde.

Postkassen står som den eneste på vid gab med reklamer og breve strittende ud. Den vidner om, at det er måneder siden, at kvinden har kunne bevæge sig ud ad døren for at hente sin post.

Proppet postkasse

Flere af beboerne i opgangen på Christianshavn har siden foråret været meget urolige for hende. Postkassen var proppet, dørmåtten blev ikke lagt ned efter trappevask, og der var ingen livstegn.

- Vi har ikke set hende siden påske, så vi tænkte, at der måtte være et eller andet galt, siger Ulla Bosse.

Den 61-åriges kvindes postkasse har siden foråret været fuldstændigt proppet, og det fik naboerne til at reagere. Foto: Kenneth Meyer

Alle frygter de, at deres 61-årige nabo har ligget død i lejligheden siden foråret.

- Vi har hevet i døren og banket på mange gange. Og vi har også forsøgt at snuse til den, fortæller Susanne Jørgensen og Bjørn Vibholt, der bor på samme etage som den nu afdøde kvinde.

I opgangen trøstede de sig alle med, at der nok ville være en gennemtrængende, grim lugt i opgangen, hvis den 61-årige kvinde lå død i lejligheden.

Selvom beboerne både har haft fat i socialforvaltningen, Borgerservice og politiet blev den 61-årige kvinde først fundet død i sin lejlighed torsdag, da underboen klagede over en vandskade.

Den afdøde kvinde blev fragtet ud i et sort rør af to mænd i hvide dragter.

- Lige siden har man ikke kunne opholde sig i opgangen på grund af lugten, fortæller Ulla Bosse og fortsætter:

- Jeg har ikke kunne sove om natten, siden synet af hende der blev båret ud.

Ingen har savnet hende

Mange af naboerne flyttede ind, da bygningen stod helt ny tilbage i midten af 80'erne. Det samme gjorde den nu afdøde kvinde.

Selvom mange af beboerne i opgangen efterhånden kender hinanden godt lærte ingen af dem nogensinde deres 61-årige nabo at kende.

- Hun hilste kort, når vi mødtes på opgangen, men hun var en eneboer og ville ofte helst ikke tale, fortæller Laila Westergaard og Erik Rasmussen.

Det var bag denne dør, at den 61-årige kvinde efter flere måneder blev fundet død i torsdags. Foto: Kenneth Meyer

De er meget chokeret over, at deres nabo, som de deler væg med, angiveligt har ligget så længe død i sin lejlighed, men de føler selv, at de har gjort alt, hvad de kunne for at finde en forklaring på de manglende livstegn.

- Det mest deprimerende er jo, at ingen har savnet hende i et halvt år, siger de.

- Det fylder meget i hovedet, hvor længe hun mon har ligget der, siger Laila Westergaard.

I maj skrev Bjørn Vibholt og Susanne Jørgensen, der bor på samme etage, til Borgerservice med bekymringen om deres nabo. Her fik de besked på at kontakte 'visitationen Indre by' eller politiet, men heller ikke det bar frugt.

Politiet var på adressen 17. maj, hvor de forsøgte at få kontakt til den 61-årige kvinde, men ifølge vagtchefen ved Københavns Politi oplyste en nabo dem om, at kvinden kom og gik sporadisk og ofte var væk i længere perioder, derfor forsøgte politiet på det tidspunkt ikke at komme ind i lejligheden.

Politiet bekræfter, at en patrulje torsdag 28. december blev sendt ud til lejligheden på Christianshavn, hvor kvinden var blevet fundet død.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Borgerservice eller 'Visitation Indre by'.