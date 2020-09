Kvinde fyret: Det skulle hun aldrig have sagt

Fyret for at snyde med arbejdstiden og opfordre kollega til at lyve og tage en sygedag

Det var fuldt berettiget, at en kvindelig tillidsrepræsentant for 45 produktionsmedarbejdere i en dansk fødevarevirksomhed blev fyret.

Det har den faglige voldgiftsret netop afgjort.

En kollega kunne ikke få bevilget to fridage i efterårsferien i forbindelse med sin mands jubilæum.

Hun fortalte chefen, at hun derfor ville udeblive fra job - men undskyldte, da han truede med at fyre hende, hvis hun udeblev.

- Tag en sygedag

Nu gik tillidskvinden over stregen. Under et produktionsmøde i mange ansattes påhør opfordrede hun kollegaen til at tage en sygedag, hvis hun ikke kunne få bevilget fri.

'Så må man jo tage en sygedag,' opfordrede tillidskvinden.

Men det var ’en aldeles uacceptabel og illoyal kommentar, i særdeleshed i din egenskab som virksomhedens tillidsrepræsentant, og du får derfor en skriftlig advarsel for illoyal adfærd. Ved gentagelsestilfælde vil det få ansættelsesmæssige konsekvenser,’ advarede arbejdsgiveren.

Smuttede for tidligt

Få måneder efter opdagede arbejdsgiveren en fredag aften, at produktionsholdet afsluttede arbejdet for tidligt. De måtte først forlade maskinerne ved arbejdstids ophør kl. 19.45.

Chefen foretog en stikprøve, hvor han ved sin ankomst mellem kl. 19.30 og 19.35 kunne konstatere, at A (Tillidskvinden, red.) stod og røg omklædt foran porten sammen med en kollega.

Sad og ventede

’Han bad dem gå med ind i kantinen, hvor den resterende del af aftenholdet sad, også omklædte og parate til at stemple ud ved arbejdstids ophør.’

'Han fandt, at dette tydede på, at alle ansatte på trods af, at arbejdstiden er effektiv, havde benyttet arbejdstid til at tage bad og skifte tøj, og at de alle havde været klar til at forlade arbejdspladsen samlet ved arbejdstids ophør kl. 19:45.'

Så hele flokken fik en advarsel, og der blev indledt en afskedigelsessag mod tillidsrepræsentanten.

Berettiget fyring

Fordi, hun var tillidsrepræsentant, kunne det ikke ske uden organisationernes DI og Fødevareforbundet NNF’s mellemkomst, og sagen endte i den faglige voldgiftsret, hvor NFF og kvinden tabte. Fyringen var berettiget.

Den såkaldte opmand kom nemlig frem til, at ’En sådan opfordring fra en tillidsrepræsentant til ulovligt at udeblive og samtidig oplyse en urigtig grund til udeblivelsen må anses for et alvorligt tillidsbrud’

’Det må dernæst anses for et alvorligt tillidsbrud, at A sammen med resten af aftenholdet ikke har respekteret, at arbejdstiden var effektiv, idet det fredag den 25. oktober 2019 kl. 19.30-19.35 blev 6 konstateret, at de allerede var omklædte og parate til at forlade arbejdspladsen, selv om den effektive arbejdstid først udløb kl. 19.45.’

