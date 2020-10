Kvinde hældte sovemiddel i kollegas kaffe i ni måneder

En 53-årig italiensk kvinde skal i fængsel, efter at hun er blevet dømt for at putte et beroligende stof i sin kollegas cappucino.

Kvinden, der arbejdede i et forsikringsfirma, fik idéen til at sløve kollegaen, da hun hørte om en mulig fyringsrunde, der var på vej.

De to medarbejdere arbejdede i ens stillinger i byen Bra, der ligger syd for Torino i Italien.

Det skriver Sky News.

Medbragte kaffe

Den 53-årige kvinde påtog sig hver morgen opgaven med at hente kaffe til kollegerne.

Dermed fik hun mulighed for at hælde benzodiazepiner i sin kollegas cappucino igennem ni måneder.

Benzodiazepiner bruges i Danmark til at dæmpe angst eller som sovemedicin, skriver sundhed.dk.

Påkørte træ

Offeret mærkede også konsekvenserne: Efter at have påkørt et træ, fik hun mistanke om, at noget var helt galt.

Og da den 53-årige kvinde opfordrede offeret til at drikke kaffe med ordene 'hvor meget kan den skade dig?', blev forbrydelsen afsløret.

I samarbejde med politiet blev den 53-årige kvinde oven i købet filmet på fersk gerning i færd med at hælde det sløvende pulver i kaffen.

Den 53-årige kvinde blev idømt fire års fængsel, men har anket dommen. Hun nægter sig skyldig.

Firmaet, den dømte og offeret arbejdede for, har i øvrigt oplyst til retten, at de ikke havde planer om en fyringsrunde, da forbrydelsen begyndte.