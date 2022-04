Kvinde hævder at have set puma - Det var med sikkerhed ikke en hund eller kat

En 34-årige kvinde fortæller, at hun tirsdag eftermiddag har set en puma gå frit i skovkanten i Vejle

Endnu en dansker mener nu, at have set en vild puma løb frit i den jyske natur.

Denne gang en 34-årig kvinde, der hævder at have set det store kattedyr komme gående frit i skovkanten ved rastepladsen overfor krydset Grønlandsvej og Koldingvej i Vejle.

Det er som sagt ikke første gang, at en dansker hårdnakket påstår at have set en vild puma i Danmark.

Faktisk har der hele fire gange tidligere været meldinger om store kattelignende dyr, som ifølge øjenvidner ligner en puma.

Det er her på denne rasteplads i Vejle, at den 34-årige kvinde skulle have set en puma. Til venstre fra den sorte bil ligger Sønderskoven. Foto: Anders Brohus

Ingen puma-panik

Den 34-årige folkeskolelærer skulle have set pumaen, da hun stoppede på rastepladsen i Vejle for at tage sin jakke af.

Det fortæller hun til Vejle Amt Folkeblad.



- Der er en skrænt på rastepladsen og oppe på toppen af skrænten - cirka 12 meter fra mig - går et stort brunligt dyr. Jeg vil skyde på, at det var 60 centimeter højt og nok 180 centimeter lang fra snudespids til halespids. Der en brunlig med kort pels, små ører og halen er ret tyk og lige tyk hele vejen.

- Det er det største dyr, jeg har set i naturen. Det var med sikkerhed ikke en hund eller en kat eller en ulv. Mit eneste bud er, at det var en puma, fortæller kvinden.



På rastepladsen, som grænser op til Sønderskoven i det sydlige Vejle, er der hverken tegn til pumaer eller panik, da Ekstra Bladet kommer til stedet.

Nærmeste nabo Anders Guldberg er heller ikke ved at hegne haven ind.

Anders Gulddahl bor som nærmeste nabo til rastepladsen, hvor den 34-årige kvinde i tirsdag så et pumalignende dyr. Foto: Anders Brohus

- Nej, jeg har ikke set nogen Puma, og jeg er heller ikke bekymret, lyder det fra den 66-årige mand.

- Vi har mange rådyr herude og rigtig mange katte - måske det kan være en af dem, siger Anders Gulddahl.

Heller ikke Jan Troelsen, som ofte kommer på rastepladsen ved Sønderskoven, har tidligere set en puma i området.

- Jeg har aldrig set hverken pumaer eller ulve, og jeg er heller ikke bekymret.

Jan Troelsen bor i nærheden af rastepladsen og kommer ofte for at samle pant. Han er ikke bekymret for at færdes i området. Foto: Anders Brohus

Ingen spor

Lars-Bo Lykke Christensen er skovfoged i området, og sammen med sin kollega drifter alle kommunens skove i Vejle.

Heller ikke han har heller ikke set nogen puma.

- Jeg har arbejdet i skoven i 14 år, og jeg aldrig set en puma og heller ikke spor fra den. Jeg tror nu, at det er meget usandsynligt, at det er en puma, hun har set. Hvad det ellers kunne være, vil jeg ikke spå om.

Her påstår fire forskellige danskere ved fire forskellige lejligheder at have set en puma. Foto: Made with Datawrapper.de

Hos Miljøstyrelsen, der holder styr på de mange arter i den danske natur, har man ingen grund til at tro, at der denne gang virkelig skulle være en puma løs i Danmark.

- Vi har ingen dokumentation for, at der skulle være tale om en Puma. Fra tidligere formodede observationer af puma har vi fået tilsendt billeder, vi har vurderet til at være katte. Hvad der er blevet observeret i det konkrete tilfælde, kan jeg ikke svare på., siger Miljøplanlægger Lasse Jensen fra Miljøstyrelsen.

Derfor mener Lasse Jensen heller ikke, at der er grund til bekymring i området.

- Som det ser ud nu, findes der ingen dokumentation for, at der skulle være en puma løs i Danmark. Men vi tager selvfølgelig alle henvendelser alvorlige og samler sammen, hvis der skulle vise sig at komme flere henvendelser for samme område.