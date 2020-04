Kvinde hamstrede amok: Ville sælge 378 ruller toiletpapir på Facebook

Det er set både i Danmark og i udlandet, at folk blev paniske og løb ned og hamstrede i supermarkedet som følge af coronakrisen.

Ligesom det også er velkendt, at både myndigheder og medborgere opfordrede folk til at købe ind som normalt.

Men ikke alle fulgte opfordringerne. En kvinde fra Brisbane i Queensland i Australien hamstrede toiletpapir i lange baner, men indså senere, at det nok ikke var en nødvendighed alligevel.

Og hvad gør man med 378 for mange ruller toiletpapir?

Det er ikke til at sige, men kvinden forsøgte sig med at sælge dem på Facebook til en alt for høj pris.

Prisen var ikke til forhandling

I salgsannoncen på Facebook, som nu er blevet slettet, skrev kvinden fra Brisbane 'at jeg sælger overskydende toiletpapir, som jeg ikke længere har brug for', ifølge News.com.au.

Toiletpapiret, kvinden havde til overs var 21 sække af 18 ruller i hver. Normalt kan man i de australske supermarkeder købe noget magen til for omkring 10 australske dollars, men hun havde sat det til sag for den nette sum af 20 dollars, altså dobbelt op.

Prisen var ikke til forhandling, skriv kvinden i opslaget.

Det fik mange Facebook-brugere til tasterne med nogle knapt så pæne beskeder, hvortil vinden måtte forsvare sig selv.

'I skal ikke angribe mig for at være sikker på, at min familie var velforberedte til denne pandemi!!', lød det fra kvinden i det nu slettede opslag.

Det er ikke første gang, at panikkøbere har forsøgt at sælge de store mængder unødvendige varer videre. For nyligt forsøgte en mand at sælge sine 4800 ruller toiletpapir tilbage til supermarkedet.

Som respons til de mange folk, som prøver at tjene penge på krisen, har eBay restriktioner på deres annoncer med mundbind, håndsprit, toiletpapir og modermælkserstatning, skrive News.com.au.