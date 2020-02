Kvinde hasteindlagt: Læger i chok over røntgenbillede

En vibrator fik under en middag forvildet sig fra skeden hele vejen ind i en kvindes blære

En amerikansk kvinde fik gynækologen Greg Marchand fra Arizona til at spærre øjnene ekstra meget op, da hun kom ind med et noget besynderligt problem.

Kvinden, der har valgt at være anonym, men har delt sin historie med det lokale medie AZ Family, der styres af CBS, fortalte nemlig lægerne, at hun havde mistet sin vibrator oppe i kroppen.

Hun kunne dog stadig mærke den, og den vibrerede, da hun blev indlagt på hospitalet.

Lægerne begyndte at lede efter sexlegetøjet i kvindes vagina, men måtte i starten give fortabt og prøvede med et røntgenbillede i stedet.

Her stod det klart, at vibratoren ikke længere var i vaginaen, men i stedet havde sat sig fast i blæren på kvinden.

Det er denne slags vibrator, der forsvandt. Foto: Reklamefoto/Crave

Pludselig var den væk

Hun forklarer i interviewet med mediet, at hele ulykken skete, da hun var ude og spise med sin kæreste.

Her havde hun taget sin nye vibrator på, som en fræk overraskelse til sin partner, men under middagen mærkede hun en skarp smerte og kort efter, kunne hun ikke finde den igen.

- Men den vibrerede stadig, og hver gang den gjorde det, kunne jeg mærke det i hele mit underliv, fortalte hun i interviewet.

Der er tale om en meget lille og tynd vibrator fra mærket Crave, og den kan også bruges som halskæde.

- Jeg flyttede mig, mens vi spiste og lige pludselig, fik jeg denne her kæmpe smerte. Min første reaktion var panik, fordi jeg havde mistet noget, der stadig var indeni mig, og den vibrerede stadig.

Hun tog hurtigt til lægen, hvor Greg Marchand fik ansvaret for sagen.

- Jeg var virkelig overrasket, da jeg så røntgenbilledet fra maven, fordi at den rent faktisk var i kvindens blære. Jeg har aldrig set noget lignende i hele min karriere.

Lægen var chokeret over sagen. Foto: CBS/AZ Family

Lægerne fandt ud af, at den lille vibrator var kommet ind i urinrøret og senere endt i blæren.

Kvinden måtte derfor opereres for at få den fjernet.

Hun planlægger nu at sagsøge firmaet bag vibratoren, fordi der ikke var tilstrækkelige med advarsler om, hvor galt det kan gå under normalt brug.

Kvinden har også udtalt, at hun for nu er færdig med sexlegetøj.

Helt normalt - men mest hos mænd

I Danmark har den kendte tv-læge Charlotte Bøving også hørt om sager, hvor forskellige danskere har fået objekter opereret ud,efter de har sat sig fast i folks åbninger.

Derfor er hun ikke chokeret over kvindens oplevelse.

- Hvis den er rejst gennem urinrøret, er det naturligvis muligt, og ja, jeg har da hørt masser af den slags historier.

Det er dog mest mænd, hun i sin tid har modtaget på skadestuen med mærkværdige genstande, der har sat sig fast.

- Jeg har en masse historier om mænd, der er kommet ind, fordi de er gledet og faldet på deres kones vibrator, der så har sat sig fast i endetarmen. Jeg har da også modtaget en, hvor den stadig vibrerede i numsen, da han kom ind, fortæller hun og fortsætter:

- Det er altid med et lille lægesmil, når patienterne kommer med deres forklaringer, fordi de er lidt flove over hændelsen. Men det behøver de naturligvis ikke være, man skal jo bare gøre, hvad man har lyst til, men huske at tænke sig om.

Hvis det går galt står den nemlig på en operation, hvor man er nødt til at sprætte endetarmen eller andre åbninger op for at fjerne fremmedlegemet.

Charlotte Bøving slår dog fast, at man nok skal komme ovenpå igen efter en operation.

- Det taget noget tid, inden man er frisk igen, men skal nok blive fint.