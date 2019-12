Kvinde i chok: Finder kæmpe slange i juletræ

Pludselig gik fuglene amok på Leanne Chapmans altan, hvor hendes og kærestens juletræ stod.

- Vi kom hjem fra arbejde, og så var der et par slagterfugle, som kommer forbi hver dag, der gik amok på altanen, fortæller Chapman til CNN's australske medie 7News.

For selvom der blot stod et juletræ på altanen, skulle det vise sig, at en tre meter lang pytonslange havde snoet sig om træet. Der kan man tale om julepynt.

Til at starte med filmede kæresten de vilde fugle, og det var først her, parret opdagede slangen.

- Den var ikke generet af os, siger Leanne Chapman, der er fra England.

- Den blev på altanen i nogle timer, mens vi kunne se på den gennem vinduet, tilføjer hun.

Men først da slangen bevægede sig, så de, hvor stor en krabat, der var tale om.

Og der var da også tale om en slange på tre meter, skulle det vise sig.

- Den var stor. Virkelig stor. Men da chokket havde lagt sig, var den faktisk ret smuk, siger Chapman.

- Det var fedt at se den så tæt på, for jeg har aldrig set noget lignende før, tilføjer hun.

Historien melder ikke noget om, hvilken type pytonslange der var tale om, men visse typer kan blive ganske lange. Eksempelvis blev der fundet en otte meter lang en af slagsen tilbage i 2016, kunne National Geographic melde.

Privatfoto

