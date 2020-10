Kvinde i koma efter udrensnings-ceremoni

En 68-årig kvinde kom så alvorligt til skade efter en healings-seance, at hun måtte lægges i kunstig koma på Odense Universitetshospital

Hvad der nok skulle have været en spirituel rejse, blev i stedet en rejse til Odense Universitetshospital for en 68-årig kvinde, der i lørdags måtte lægges i kunstig koma efter indtagelse af et 'udrensningsstof' i forbindelse med en healingsseance.

Fra healing til hospital

Sydøstjyllands Politi fik lørdag aften klokken 19.40 en anmeldelse om, at der i forbindelse med en udrensningsceremoni ved Give var sket en ulykke.

Ifølge politiet skulle ulykken være sket ved, at kvinden havde indtaget et stof for at udrense kroppen.

- Kvinden var sammen med en gruppe hos en behandler i Kollemorten mellem Give og Tørring, oplyser vicepolitiinspektør Carsten Thostrup til Ekstra Bladet.

- Det er desværre alt for tidligt til at sige meget mere lige nu. Der er sikret det, som skal sikres, og sendt til analyse. Nu afventer vi bare svar, og derefter vil vi binde trådene sammen.

Om kvinden, der siden ulykken er kommet ud af komaen, har vicepolitiinspektøren heller ikke yderligere kommentarer til.

- Jeg har ikke hørt mere, end hun onsdag kom ud af koma. Hvorfor hun måtte i koma og skadens omfang, kender jeg ikke endnu, siger Carsten Thostrup.

Healingcenter reklamerer for forbudt stof

Netop i Kollemorten ligger healingcenteret Healing Rejser, som har 1971 følgere på deres Facebook-side. Lederen af centeret vil ikke udtale sig om ulykken skete ved et af hans kurser.

- Jeg har tavshedspligt, så jeg kan ikke udtale mig overhoved i den sag, siger Bjarne Padavaya Roursgaard i telefonen til Ekstra Bladet.

På hjemmesiden kan man dog se, at centeret reklamerer for udrensninger med drikken ayahuasca.

Ayahuasca stammer fra Sydamerika og har været forbudt herhjemme siden begyndelsen af 70'erne. Den indeholder store mængder DMT, der giver en psykedelisk rus.

'Personer, der indtager ayahuasca rapporterer ofte om stærke spirituelle oplevelser omkring deres formål på jorden, den sande natur af universet, såvel som dybe indsigter i hvordan de kan blive den bedste version af dem selv. Næsten alle oplever en stærk positiv forandring i livet efter en ceremoni. Derudover rapporteres der ofte om at der opnås adgang til højere spirituelle dimensioner hvor der kan skabes kontakt til forskellige individer, der kan tjene som guides eller healere,' skriver Healing Rejser på deres hjemmeside healingrejser.dk.

I 2018 slog højesteret fast, at det er forbudt både at importere og drikke ayahuasca, og spørger man Bjarne Padavaya Roursgaard til det, er det ikke heller mange kommentarer, han har her.

- Vi reklamerer for ayahuasca, fordi vi ikke mener, at det er ulovligt, mere har jeg ikke at sige.

- Men der står sort på hvidt, at det er forbudt at indtage og importere til Danmark?

- Den dom handlede om noget andet, farvel, siger Bjarne Padavaya Roursgaard og afslutter opkaldet.