Kvinde i skilmisse-mareridt: Betalte eksmands pension

Over 10.000 danske par blev skilt i fjor, og det kan give flere slags økonomiske problemer.

For en kvinde er et brud endt som et mareridt. Hun er gennem fem år kommet til at betale eksmandens pensionsordning i banken, og det har samlet kostet hende 53.000 kroner.

Det skriver Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Kvinden troede, at banken havde styr på sagerne. Hun har også forsøgt at klage over banken. Men Det finansielle ankenævn afviser i en ny afgørelse, at banken har noget ansvar.

Betalingen til pensionsordningen skete via Betalingsservice. Og det er kundernes eget ansvar at tjekke oversigterne, der kommer hver måned.

“Det kan være særligt vigtigt at tjekke Betalingsservice efter en skilsmisse eller efter en flytning. Husk også at tjekke de faste overførsler i netbank,” råder privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank.

Mandens pensionsordning skulle betales med over 10.000 kroner om året. Da han tegnede kontrakten, fandt parret ud af, at det var praktisk, at pengene kom fra hendes konto. Det var jo underordnet, når nu de var gift.

Pengene kommer også fra hendes konto flere gange under ægteskabet. Men så skal de skilles. Hun regner med, at banken sørger for det fornødne. Men af en eller anden grund fortsætter betalingen af hans pensionsordning fra hendes konto.

Hun skifter bank undervejs. Men fejlen fortsætter.

En bank kan godt tilbageføre en fejlagtig betaling, der er sket via Betalingsservice. Men det skal ske inden for 13 måneder. Da hun opdagede fejlen, var den frist overskredet.

Ankenævnet tilføjer i sin afgørelse, at det ikke har set på, om kvinden måske kan sagsøge den tidligere mand for at få betalingen for pensionsordningen retur.

Manden og kvinden er holdt anonyme i ankenævnets beskrivelse af sagen.

I fjor var der næsten 1.500 mænd på 60 år og derover, som blev skilt. Det samme skete for over 900 kvinder i den aldersgruppe.