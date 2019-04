Kvinde identificerer sig som en elver: Det handler ikke om ørerne

En kvinde, der er såkaldt 'transspecies' - det vil sige, at hun identificerer sig som andet end at være et menneske - besøgte i går morges det britiske morgen-tv-program 'Good Morning Britain', hvor hun overfor den kendte journalist Piers Morgan forklarede, at hun identificerer sig selv som en elver.

Kimberel Eventide, der er fra Chicago, forklarede, at hun er fanget i en menneskelig krop, men betragter sig selv som såkaldt 'Otherkin'. Det er en person, der føler en stærk forbindelse til mytiske væsener og ikke ser sig selv som udelukkende at være et menneske.

Det skriver flere medier heriblandt Manchester Evening News og Daily Mail.

Good Morning Britain har også lagt det meget specielle interview ud på deres Twitter-profil, som du kan se herunder:

‘Everything is interconnected. All things in the universe, all things we imagine, we can be.’



Kimberel Eventide identifies as a trans-species elf and explains what it actually means to be an ‘otherkin’. pic.twitter.com/3kZYWn6Ee2 — Good Morning Britain (@GMB) April 3, 2019

I interviewet med Piers Morgan fortæller Kimberel Eventide, at hun begyndte at føle sig som en elver, efter at hun havde læst J.R.R. Tokiens roman-saga 'Ringenes Herre'.

'Jeg identificerer mig som en 'Otherkin', der føler sig mere som en elver. Jeg har en menneskelig krop, men min sjæl tilhører en anden slags væsen. Det handler om en livsmåde og om at være tæt knyttet til naturen, siger Kimberel og tilføjer:

'Det handler ikke om ørerne. Det handler om, hvem du er inde i dig selv, og hvordan du opfører dig', fortæller Kimberel, der har en Facebook-profil, som hun kalder for 'High Elven Wisdom and Love'.

Morgan Piers udfordrede Kimberel med et par nærgående spørgsmål og spurgte hende, om hun også var gift med en elver? Og om det var tilladt for hende at have sex med almindelige mennesker?

Kimberel afslørede, at hun ikke var gift med en elver men med en meget menneskelig mand. Hun mente også, at hvis hun fik et barn med sin mand, så ville det blive et barn med en elver-sjæl i en menneskelig krop.

Her ses Kimberel på et billede, hvor hun ser ganske almindelig ud. (Foto: Privatfoto)

