Kvinde idømt to års fængsel: - Helt grotesk

En kvinde er blevet idømt to års fængsel efter at være fundet skyldig i at have opfordret til vold ved en demonstration tilbage i januar. Retsordfører for de radikale kalder det helt grotesk

En 30-årig mor til to er fredag blevet fundet skyldig i at have opildnet til vold under en demonstration i København tilbage i januar. Oprindeligt havde dommen kun lydt på et år, men grundet coronabestemmelsen, der gør det muligt at give dobbeltstraf til lovovertrædelser begået i sammenhæng med covid-19-epidemien.

Og det mener Kristian Hegaard, retsordfører for Radikale Venstre, er grotesk.

- Jeg tænker, at den her paragraf for coronakriminalitet aldrig skulle have været der. Jeg synes, det er helt grotesk, at man kan få dobbeltstraf, fordi man demonstrerer mod regeringen, set i forhold til hvis man demonstrerer mod noget andet.

- Jeg har fuld tiltro til, at domstolene har vurderet, at der er opildnet til vold. Så skal man selvfølgelig have en straf for det. Det, jeg kritiserer politisk er, at det ikke kan passe, at det skal give dobbeltstraf, bare fordi det sker til én demonstration frem for til en anden, siger retsordføreren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Bør laves om

Også retsordfører for SF Karina Lorentzen Dehnhardt mener, at coronabestemmelsen er blevet brugt forkert.

'Kvinden har begået nogle meget grove og uacceptable ting, som helt sikkert skal straffes. Det bliver de også. Men det var aldrig tanken, at coronakriminalitetsreglerne skulle bruges på en sag som hendes.

'Det er jo tilfældigt, at deres demonstration lige handler om coronarestriktioner, og selvom lovovertrædelserne er slemme i sig selv, er de ikke mere eller mindre slemme end hvis de var foregået ved en ungdomshusdemonstration' skriver hun i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Karina Lorentzen mener, at situationen er på kant med frihedsrettighederne. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

'Det bør vi altså lave om, for ellers bliver det jo særligt risikabelt at møde op til coronarelaterede arrangementer i fremtiden, og det synes jeg er på kant med frihedsrettighederne. At jeg synes, man i øvrigt burde blive hjemme i disse tider, er sagen uvedkommende.'

Kvinde holdt tale ved demo: Nu skal hun to år i fængsel

I den milde ende

Ifølge Nye Borgerliges retsordfører, Pernille Vermund, er dommen ikke for hård. Det skal have konsekvenser, når man er med til at udsætte ordensmagten for fare, mener hun.

- Nu har jeg ikke læst en domsudskrift, men når jeg læser om det, hun er tiltalt for, og de forhold, hun er tiltalt for, så tænker jeg, at det er en mild straf.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pernille Vermund mener, at dommen er på sin plads. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg tænker, at hvis man går som en del af en demonstration, der udvikler sig til at blive voldelig, hvor 16 politibetjente bliver ramt af sten, og man fortsætter med at opfordre til, at folk bliver ved, så skal man have en hård straf, siger retsordføreren.

Pernille Vermund er ikke enig i, at coronabestemmelsen er uretfærdig. For hende er det på sin plads med en hård straf.

- Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt, at man tillader sig at behandle vores danske politibetjente på denne her måde, og at det så skaber et ramaskrig, at hun får den dom, hun får. Tænk, hvis man behandlede andre offentligt ansatte på den her måde. Hvis man angriber politiet, angriber man de mennesker, der skal forsvare din og min sikkerhed og den offentlige orden - og det skal have konsekvenser, afslutter hun.

Utilfredshed efter dom: - Skam jer!