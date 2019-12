Kvinde kiggede på mobilen: Faldt 30 meter ned fra klippe

En 32-årige amerikansk kvinde var på vandretur i Palos Verdes, som ligger nær Los Angeles. Pludselig faldt hun 30 meter ned fra en klippe, fordi hun kiggede på sin mobil.

Hun overlevede på mirakuløs vis.

Det skriver britiske The Independent.

Kvinden overlevede faldet. Foto: Politifoto

Kvinden befandt sig på en klippe, da hun valgte at hive mobilen frem. Men i stedet for at stå stille, gik hun videre med den i hånden og kiggede på skærmen. Det skulle vise sig at være en skæbnesvanger beslutning, fordi hun gik mod klippeskråningen og faldt.

Dagen efter hørte en person, som også var på vandretur, en kvinde skrige. Han prøvede at komme ned til hende, men det var umuligt.

Han skyndte sig derfor mod den nærmeste politistation, som med det samme iværksatte en redningsaktion, der krævede en helikopter.

Politibetjent Doug Kimura fortæller til mediet, at kvinden er heldig, fordi hun stadig er i live.

- Det blæste meget, så det var heldigt, man kunne høre hende råbe om hjælp.

Der gik 13 timer, før hun blev fundet.