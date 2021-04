Kvinde klipper verdens længste negle efter 30 år

Indehaveren af verdens længste negle på en kvinde valgte at få dem klippet i weekenden.

Ayanna Williams, der kommer fra Texas i USA, havde negle, der var så lange, at de til sammen målte over syv meter.

Siden starten af 1990'erne har hun ladet neglene gro, og når der skulle en frisk omgang manicure på, krævede det tre til fire flasker neglelak, og det blev gjort over flere dage.

Det skriver Guiness World Records.

Dr. Allison Readinger, der arbejder på Trinity Vista Dermatology i Forth Worth, fik æren af at klippe de verdensberømte negle. Det blev gjort med et elektrisk værktøj.

- Jeg har ladet mine negle vokse i flere årtier nu. Jeg er så klar til et nyt liv. Jeg ved, jeg kommer til at savne dem, men det er bare på tide, at de ryger nu, siger hun til Guinness World Records.

William har altid været stolt at sine negle, men understreger også, at hun er meget mere end dem. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Inden hun klippede neglene, var der ting, som Ayanna Williams ikke kunne gøre. Eksempelvis var det ikke muligt for hende at vaske op eller skifte sengetøj.

- Med eller uden mine negle vil jeg stadig være en dronning, siger hun selvsikkert.

I 2017 blev hun kåret til den kvinde i verden, der havde de længste negle. På det tidspunkt målte de næsten seks meter. Dog tilhører verdensrekorden for de længste negle på en kvinde nogensinde ikke Ayanna Williams, men Lee Redmond, der også er amerikaner. Hendes negle målte 8,65 meter, inden hun mistede dem i en bilulykke i 2009.

De afklippede negle vil fremover kunne ses på museet Ripley's Believe It Or Not! i Orlando, Florida.