Kvinde kom hjem fra ferie: Så opdagede hun at hun var blevet millionær

- Da hun fortalte mig om gevinstens størrelse, begyndte jeg for alvor at svede. Jeg var sgu bange for, at jeg fik en blodprop, fortæller kvinden, der kommer fra Kalundborg

En kvinde i 70’erne fra Kalundborg kom onsdag hjem fra ferie, og to dage senere læste hun i den lokale avis, at man netop ledte efter en Lotto-millionær, der endnu ikke havde meldt sig.

Gevinsten var på tre millioner skattefri kroner, og her gik det op for hende, at hun lå inde med et par Lotto-kuponer, men hun vidste endnu ikke, om de indeholdt gevinster eller ej.

Hun gik derfor ned i den lokale kiosk, hvor hun fik sig noget af en overraskelse.

- Jeg havde et par forskellige kuponer, og de to første gik igennem maskinen med henholdsvis 50 og 49 kroner i gevinst. Men ved den sidste kupon sagde den unge pige i kiosken, at gevinsten var større, end det de må udbetale, fortæller kvinden ifølge en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Hun vidste endnu ikke, hvor stor gevinsten var, og hun skyndte sig derfor over i sin bank, som lukkede et kvarter senere.

- Jeg skyndte mig derover, og heldigvis syntes min bankdame, at det var så fantastisk, at hun ikke havde noget imod lidt overarbejde. Og da hun fortalte mig om gevinstens størrelse, begyndte jeg for alvor at svede, siger hun ifølge pressemeddelelsen og fortsætter:

- Jeg var sgu bange for, at jeg fik en blodprop. Det har jeg prøvet en gang, og det var ikke sjovt, lyder det.

Kvinden, der spiller sammen med sin søn og datter, har givet en halv million kroner til dem hver. Resten beholder hun selv, da hun betaler mest til kuponerne.

- Min datter bor i USA, og jeg ringede med det samme til hende og fortalte de gode nyheder. Hun var jo ved at skvatte ned af stolen og troede, at jeg var blevet skingrende skør, fortæller den nyslåede Lotto-millionær.

Kvinden har samtidig besluttet, at en del af gevinsten skal bruges på at besøge datteren i USA lidt oftere. Derudover vil hun gerne betale sin gæld i huset og forkæle sine børnebørn med nogle af pengene.