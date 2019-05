Kvinde kritiseres for ekstrem selvbruner: - Du ligner en anden race

Der er mange, som er vilde med en god tan.

Men engelske Chloe Wilson fra Newcastle går angiveligt skridtet videre, når hun påfører sig sine mange lag selvbruner.

Nu raser internettet. Flere af dem mener nemlig, at hun er racistisk.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Daily Mail.

Den 19-årige kvinde arbejder til dagligt som makeup-artist og lægger glædeligt billeder ud af sig selv på sin Instagram. Det har skaffet hende over 290.000 følgere.

Men efter nogle nye selfies, hvor hun viser sin vilde 'tan', mener flere brugere, at hun efterligner det såkaldte 'black face-makeup', hvor hvide mennesker maler sig sorte i ansigtet.

'Hvor mange gange skal sorte mennesker fortælle dig, at du skal stoppe med lave 'black-face'', skriver en vred følger.

Og det stopper ikke der.

'Jeg synes, du skal beholde din egen hudfarve. Jeg kan forstå, at man vil være en smule tan, men du ligner en helt anden race', lyder det.

Black face-makeup gjorde sit indtog i 1830'erne. I dag ser man det sjældent, da det anses som værende racistisk. Foto: Ritzau Scanpix/Pictures from History

De mange negative kommentarer er blevet for meget for den unge englænder.

Hun gik derfor til tasterne og udtrykte sin mening på Twitter.

'Skrid med jer og lad være med at kalde mig racist. Jeg bruger selvbruner og går i solcenter. Det var aldrig min mening at krænke andre. Det fortæller mere om jer, at I skriver sådan til mig', skriver hun blandt andet på sin Twitter-profil.

Trods de mange ubehagelige kommentarer til hendes billeder, så er Chloe Wilson slet ikke blevet skræmt væk. Hun deler stadig billeder på sin Instagram og laver også videoer, hvor følgerne kan se, hvordan hun gør.