Kvinde lever af luft og væske: Har ikke spist mad siden jul

Hun har ikke spist fast føde siden jul. Og til daglig indtager hun kun luft og flydende mad.

26-årige Casey Budd fra New Jersey har en livsstil ud over det sædvanlige som følge af hendes sygdom, som hun fortæller om i et interview til Media Drum.

- Jeg har altid været til holistisk og naturlig heling, lige siden jeg i 2011 fik at vide, at jeg har Poly Cystisk Ovarie Syndrom (PCOS), fortæller hun til mediet.

I februar 2019 gik det op for hende, at hun ikke var sulten efter fast føde. I stedet ernærer hun sig ved flydende væsker i form af te, smoothies, rå, veganske supper og forskellige slags juice. Og så luft.

I nedenstående opslag fra hendes Instagram-profil skriver Casey Budd sine diætformer på i form af hashtags:

#breatharian, #liquidiarian og #rawvegan er blandt dem.

Artiklen fortsætter under opslaget...

Efter hun stoppede sit indtag af fast føde, har Casey Budd i stedet praktiseret faste og en bestemt vejrtrækning kaldet 'breathwork'.

Den slags vejrtrækning udøver hun en time om morgenen, samt 20 minutter før hun går i seng.

Startede som alternativ

For at komme sin sygdom til livs ville lægerne have hende til at være på prævention, men det var hun ikke interesseret i.

- Det var der, jeg begyndte at sætte mig ind i alternative, naturlige veje, hvilket ledte mig til urter og fordelene ved dem, siger hun.

- Jeg trænede regelmæssigt og levede vegansk. Generelt satte jeg visse standarder for mig selv og stod op tidligt og klargjorde min mad, tilføjer hun.

Efterfølgende har Casey fået et mere afslappet forhold til make-up, beklædning og ting generelt.

Hun har givet afkald på meget af sin garderobe og vænnet sig af med den materialistiske tankegang.

- Det blev også følelsesladet og jeg måtte indtage mad efter et fast program, siger hun.

- Men jeg kan med stolthed sige, at de problemer er løst, og jeg er overbevist om, at mit 'breathwork' har fremskyndet det, tilføjer hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Mediadrumworld / @_cbudd

Kritisk signalværdi

Casey Budds diæt er dog en, man skal være meget varsom omkring.

Det vurderer ernæringsekspert Marie Steenberger for Ekstra Bladet.

- Risikoen er jo, at man bliver fejlernæret, at kroppens behov ikke bliver dækket. Og så har tænderne brug for at tygge, ellers bliver de svækkede. Ligesom tarmsystemet også har brug for mad at arbejde med. Det kan svække hele fordøjelsen, siger hun.

Skal man derud, er det ifølge Marie Steenberger ekstremt vigtigt, at man ved nøjagtigt, hvad man gør, eller har en ekspert inde over.

- Det kan misforstås af mange som en kur - der så kan blive til en sultekur. Det har en kritisk signalværdi, at man kan leve af det, siger hun.

- Det er problematisk at se det som mad, det at trække vejret, for det er lige vejen til en spiseforstyrrelse, tilføjer hun.

Se også: Veganer grædefærdig: Spiste burger med kylling fra KFC

Se også: Taler ud om chok-kur: - Ingen kunne løse det for mig

Se også: Veganer-aktivister forklædt som døde fisk stormer fiskemarked