Kvinde mirakuløst helbredt for HIV

Forskere mener, at en kvindes eget immunforsvar har kureret hende for HIV. Det er kun anden gang i historien, det er sket

En argentinsk kvinde er efter alt at dømme blevet en del af en utrolig sjælden statistik. Kvinden er nemlig - som den anden i verdenshistorien - blevet helbredt for den ellers uhelbredelige sygdom HIV uden brug af medicin eller operationer.

Forskere mener således, at kvindens eget immunforsvar har kureret hende. Det skriver NBC News.

Den 30-årige kvinde blev diagnosticeret med HIV i 2013, men da hun for nylig blev undersøgt, kunne forskerne ikke finde et eneste tegn på HIV i kroppen på hende. Og det til trods for, at forskerne scannede over en million af hendes celler med yderst sofistikerede og følsomme test.

Skal undersøge mekanismerne bag

Opdagelsen blev mandag publiceret i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, og forfatterne bag undersøgelsen håber, at kvindens helbredelse kan være startskuddet til et gennembrud på området. Omkring 38 millioner menes at leve med virussygdommen.

- Nu skal vi finde ud af, hvilke mekanismer der ligger bag, siger Steven Deeks, der er læge og forsker i en kur mod HIV på University of California. Han har ikke været involveret i studiet.

Helbredt med stamcelletransplantation

Det er anden gang, forskere oplever, at HIV er forsvundet hos en patient. Også en i dag 67-årig kvinde fra Californien, som blev diagnosticeret i 1992, menes at være blevet helt rask ved hjælp af sit eget immunsystem.

Tidligere er det ifølge NBC desuden lykkedes forskere at helbrede to HIV-patienter ved hjælp af en kompliceret og farlig stamcelletransplantation.

Omkring 6500 mennesker lever i dag med HIV i Danmark, og hvert år får omkring 140-150 mennesker diagnosen. HIV er forstadiet til AIDS, men de færreste ender med den diagnose i dag. Det skyldes, at der er fundet en effektiv medicinsk behandling, skriver Aidsfondet på sin hjemmeside.