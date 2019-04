Kvinde mistede panden i biluheld: - Lær af min fejl

Irske Gráinne Kealy sad afslappet på passagersædet med fødderne oppe i forruden.

Pludselig mistede føreren herredømmet over bilen, og Gráinnes knæ smadrede ind i hendes pande, da airbaggen sprang.

Nu håber hun, at folk vil tage ved af lære og fremover sidde ordentligt.

Det skriver Skynews og svenske Expressen.

En december dag i 2006 var Gráinne Kealy og hendes kæreste på vej ud for at købe julegaver. Det var dårligt vejr, og vejen var glat. Bilen mistede pludselig vejgrebet og kørte galt. Airbaggen sprang med det samme, og Gráinnes knæ fløj ind i hendes pande.

Gráinne Kealy, som på daværende tidspunkt var 22 år, fik flere ansigtsfrakturer og mistede mange af sine tænder.

Skaderne var så voldsomme, at kirurger måtte fjerne hendes pande.

Da Gráinne så sig selv for første gang efter ulykken, fik hun et chok.

- Jeg så underligt ud. Jeg kunne ikke genkende det ansigt, der kiggede tilbage på mig i spejlet, siger hun til Skynews.

Den irske kvinde har, siden hun mistede sin pande, været igennem 16 operationer for at få rekonstrueret den. En af operationerne varede over ti timer.

Sådan må du aldrig sidde i bilen: - Jeg fortryder det hver eneste dag

Hun har også haft mange psykiske problemer, fordi hun frygtede, at fremmede ville kigge underligt på hende.

- Jeg blev paranoid på grund af mit ansigt, og jeg turde ikke gå ud blandt mennesker.

- Der er gået mange år før, at jeg delt mine billeder, fortæller hun.

Og det er der er én helt særlig grund til.

Gráinne Kealy er nemlig forfærdet over, at mange kendte deler billeder på de sociale medier, hvor de har deres fødder placeret i forruden.

- Det knuser mit hjerte at tænke på, hvis nogen skal igennem det samme helvede som mig.

- Hvis det kræver, at jeg skal dele min historie og mine billeder, så er det bare sådan. Vær så venlig at lytte til mig, og lær af min fejl, siger Gráinne Kealy.

De mange operationer, som Gráinne efterhånden har været igennem, har resulteret i, at hun er meget glad sit udseende i dag.