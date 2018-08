Kvinde raser efter afslag på job - hendes navn var alt for 'ghetto-agtigt'

En kvinde fik en temmelig chokerende email efter at have ansøgt om et job i kundeservice hos klinikken Mantality Health. Det skriver det lokale medie St Louis Post-Dispatch ifølge The Independent.

27-årige Hermeisha Robinson fra St Louis i den amerikanske stat Missouri har lagt det afslag, hun fik fra den lokale virksomhed, ud på sin Facebook-profil, hvor den siden er gået viralt. Til opslaget forklarer den 27-årige kvinde, at hun er 'meget vred' over afvisnings-årsagen, som kort og godt lyder:

’Tak for din interesse for karrierer hos Mantality Health. Desværre overvejer vi ikke kandidater med antydende ’ghetto’-navne. Vi ønsker dig alt det bedste i din jobsøgning’.

- Mine følelser er meget sårede, og de fik mig endda til at overveje mit navn, for at forsøge at finde ud af, om mit navn virkelig er så ’ghetto-agtigt’, skriver Hermeisha Robinson, der i sit opslag opfordrer folk til at dele billedet for at bringe skam over virksomhedens racistiske tilgang.

Den 27-årige jobsøgende mor til tre er opkaldt efter sin far, Herman, som døde, da hun stadig var helt lille.

- Hendes mor elskede det navn. Hun kommer ikke til at ændre det, siger hendes kusine, Miltina Burnett.

Vi er blevet hacket

Konfronteret med Hermeisha Robinsons Facebook-opslag afviser Mantality Health dog, at de skulle have en ansat ved navn Jordan Kimler, som står som afsender på den mail, hun har lagt et billede op af.

Til St Louis Post-Dispatch fortæller stedets ejer, Kevin Meuret, at virksomhedens email er blevet hacket. Ifølge ham har omkring 20 andre ansøgere i den anledning fået lignende beskeder, og Mantality Health arbejder ifølge ham lige nu sammen med politiet på at efterforske sagen.

Også Hermeishas kusine har fået en besked fra virksomheden om, at mailkontoen var blevet hacket forud for den uheldige mail-afslag.

The Independent har kontaktet Hermeisha Robinson for at få en kommentar.