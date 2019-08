Kvinde sagsøger fængsel: Tvunget til at føde alene i sin celle

Diana Sanchez lå alene og skreg i sengen i sin fængselscelle, da hun skulle føde.

Ingen hjalp hende, selvom hun havde været i fødsel i flere timer, og hun måtte selv forsøge at tage bukserne af, da hun skulle føde sin søn. Sanchez havde ellers flere gange fortalt fængselsbetjentene, at hun havde fået veer.

Det skriver flere medier, heriblandt Washington Post.

I en video, som du kan se i toppen af denne artikel, ser man den hjælpeløse kvinde gå rundt i sin celle i Denver County Jail, før hun lægger sig i sengen for at føde barnet. Videoen blev fanget på et overvågningskamera i cellen.

Hændelsen fandt sted 31. juli 2018, og der blev efterfølgende igangsat en intern undersøgelse i fængslet. Den nåede dog ikke frem til, at bemandingen i fængslet havde gjort noget galt, og derfor valgte Diana Sanchez onsdag i denne uge at lægge sag an mod fængslet, byen Denver og seks personer.

Ingen bekymrede sig

I sagsanlægget beskrives det, at bemandingen i fængslet ikke sørgede for, at hun kunne føde i sterile og sikre omgivelser, men at hun i stedet skulle gennemleve en traumatisk oplevelse ved at være i fødsel i flere timer helt alene.

- Smerten var ubeskrivelig, men det, der gjorde mest ondt, var, at ingen bekymrede sig om det, sagde Sanchez i et interview med mediet KDVR sidste år.

Efter fængslets interne undersøgelse var Diana Sanchez' advokat, Mari Newman, chokeret over resultatet.

- De siger, at de har foretaget en undersøgelse, og at deres konklusion var, at der ikke var noget galt ved, at en kvinde aldrig blev kørt på hospitalet, og endte med at føde i en beskidt, kold og hård fængselscelle. Det er ufatteligt, siger hun til Washington Post.

Barn i livsfare

En talsmand for politiet har udtalt, at fængselsbetjentene gjorde, hvad reglerne foreskrev på daværende tidspunkt, men at reglerne siden er blevet gjort klarere, så man nu skal tilkalde en ambulance, hvis en indsat går i fødsel.

Sanchez endte med at føde sin søn alene i cellen, og først da drengen var kommet ud, fik hun hjælp. Hun blev først kørt på hospitalet 30 minutter efter, at hun allerede havde født.

- De satte min søn i livsfare. Da jeg ankom ved hospitalet sagde de, at jeg kunne være blødt ihjel.

Diana Sanchez var varetægtsfængslet for tiltaler omhandlende identitetstyveri.