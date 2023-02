Kvinde sendt til bedemand i ligpose: Viste sig at hun var i live

En bedemand i Iowa fik sig et ordentligt chok, da en død kvinde i en ligpose åbenbart var i live.

Det skriver Sky News.

Den 66-årige kvinde, der led af demens, angst og depression, blev erklæret død 3. januar. En sygeplejerske havde tilbragt hele natten med kvinden og opdagede undervejs, at hun ikke trak vejret.

Sygeplejersken tjekkede grundigt efter puls og vejrtrækning, men efter fem minutter blev hun erklæret død.

Kvinden blev efterfølgende lagt i en ligpose med lynlås af en medarbejder på plejecenteret og en anden sygeplejerske, der heller ikke kunne finde tegn på liv.

Kvinden blev derfor kørt til den lokale bedemand, hvor de mod alt forventning opdagede, at kvinden trak vejret.

Der blev med det samme ringet til alarmberedskabet, og hun blev hastet til sygehuset i Iowas hovedstad, Des Moines.

Bøde på 68.000 kroner

På sygehuset var det var ikke muligt at komme i kontakt med den 66-årige kvinde, på trods af at hun trak vejret, og 5. januar erklærede de hende død, hvor der efterfølgende ikke blev fundet tegn på liv igen.

Plejecenteret fik en bøde på 10.000 dollars (cirka 68.000 kroner) for episoden.

Det er uvist, hvordan kvinden kunne være blevet erklæret død for senere at vise sig at være i live, men i en udtalelse slår lederen af plejecenteret fast, at stedets medarbejdere har de nødvendige kompetencer.

Det lokale politi mener ikke, der er sket en forbrydelse i forbindelse med episoden.