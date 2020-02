Kvinde smittet med coronavirus i Norge

En kvinde er blevet smittet med coronavirussen i Norge.

Det oplyser den norske sundhedsstyrelse på et pressemøde onsdag aften, skriver blandt andet VG og NRK.

Det er første gang, at en person i Norge er blevet testet positiv med coronavirus.

Kvinden bor i nordnorske Tromsø, og hun kom hjem fra Kina, hvor virussen har spredt sig fra, i weekenden.

– Hun er ved godt mod, siger Kathine Kristoffersen, kommuneoverlæge i Tromsø, på et pressemøde.

Hun skulle være frisk og ikke vise symptomer. Prøveresultatet er svagt positivt, og man vurderer, at det er usandsynligt, at hun kommer til at smitte andre.

Svensker i Gøteborg smittet med coronavirus

Den smittede kvinde er sat i hjemmekarantæne for at være på den sikre side.

En svensker er også blevet testet positiv for coronavirussen onsdag. Det var den anden person i Sverige, der er blevet smittet.

Det var en 30-årig mand, der viste symptomer tre dage efter, han var kommet hjem fra det nordlige Italien.

Italien er det lang i verden med tredje flest bekræftede tilfælde af coronavirussen, kun overgået af Kina og Sydkorea.