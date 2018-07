Kvinde svinet af nabo: Nu går hendes geniale svar viralt

Da Keli Thomson kom hjem for nylig, var det til synet af et sammenstyrtet toiletgulv. Med udlejeren udenbys måtte hun klare oprydningen og renoveringen selv.

Den 24-årige kvinde, der til daglig bor i Edinburgh, efterlod resterne af det gamle badeværelse i sin have. Til stor irritation for en af kvindens naboer, der valgte at hænge en klagesang op i lejligheden, hvor den anonyme nabo samtidig truede med at melde kvinden til byrådet med tilhørende billeder.

Den var denne seddel Keli Thomson i første omgang blev mødt af. Foto: Privat

Istedet for at lade sig skræmme af truslerne på sedlen valgte Keli Thomson at skrive en fire-siders lang smøre tilbage.

'Kære sure herre/kvinde. Tak for at gøre mig opmærksom på mit skrald i min have. Jeg havde ingen idé (om det, red.), men din passivt-aggressive trussels-seddel gjorde mig opmærksom på det - HURRA!.', skriver hun blandt andet og fortsætter.

'Blot til info, mit badeværelsesgulv kollapsede, så det blev gjort i en hurtig fart, surt for dig, hvad?', fortalte hun og forklarede videre.

'Udlejeren er i øjeblikket på ferie for min husleje i Italien, mens jeg står med det her, så desværre bliver skraldet ikke fjernet, før han er hjemme'.

Sådan så svaret fra den 24-årige kvinde ud. Foto: Privat

Derudover skriver hun også i sit fire-sider lange svar til den sure nabo, at hun er glad for, at der, for første gang i de seks år hun har levet der, er nogen, der bekymrer sig om haven.

Alle er mod dig - eller...

Keli Thomsons friske svar fik ikke lov til at hænge til skue særlig lang tid. Det blev herefter erstattet af endnu en sviner, hvor der stod, at hun 'havde til i dag med at få fjernet skraldet' og 'at hele opgangen var imod hende'.

Men det skulle ikke stoppe briten, der skrev et nyt svar til den gale nabo og denne gang valgte at indramme det.

I mellemtiden havde en tredje beboer blandet sig Keli og den anonymes fejde med klar opbakning til den unge kvinde. Den pågældende havde på den anden sure seddel, der var hængt op skrevet, at vedkommende 'Ikke skulle snakke på vegne af alle, da hele opgangen IKKE var mod flat 1' (hvor Keli Thomson bor, red.).

Sådan så sedlen ud, hvor en anden nabo kom hende til undsætning. Foto: Privat

Opslaget er indtil videre blevet re-tweetet mere end 2000 gange og 'liket' over 14.000 gange.