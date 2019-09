Kvinde tager 97 gadehunde med hjem mens Doran-orkanen raser

Efter at have hærget øgruppen Bahamas siden natten til mandag, lød meldingen sent mandag aften, at orkanen Dorian nu havde kostet sine første ofre.

Midt i orkanens rasen er en rørende historie om 97 herreløse hunde, der i hvert fald ikke bliver ofre for det voldsomme uvejr, gået viralt.

Chella Phillips fra Bahamas huskede nemlig at tænke på vores firbenede venner og valgte at give husly til 97 gadehunde på øen New Providence under orkanen.

Kvinden, der er manager ved organisationen Voiceless Dogs i Nassau, Bahamas, lagde en række billeder og flere opdateringer på Facebook fra sit hjem, som det så ud, mens Dorian gik i land på øen.

'97 hunde er i mit hus, og 79 af dem er i mit soveværelse. Det har været vanvittigt siden i aftes, lort og tis nonstop, men i det mindste har de respekteret min seng, og ingen af dem er hoppet op, skriver Chella Phillips i opslaget, der er blevet delt 44.000 gange på Facebook.

'Vi bliver formentlig ikke så hårdt ramt som andre øer, og det mest triste er, at når orkanen forlader Bahamas, vil nogle øer tage lang tid om at komme sig. Hver ø har en overflod af hjemløse hunde, mit hjerte brister for de af dem, der ikke har nogen steder at gemme sig fra en kategori 5-orkan', skriver hun videre.

I opslaget bemærker hun, at dagen, hvor hun tog de 97 hunde med sig indenfor, ved et tilfælde også markerer fireårsdagen for, da internatet begyndte at give ly til hjemløse og efterladte hunde.

'Vi har taget os af omkring 1000 af dem, og vi er meget stolte af, at vi har været i stand til at give dem håb, så de endelig kunne blive lykkelige', skriver Chella Phillips.

Mandag lokal tid fortalte hun til ABC, at strømmen var gået, og at det var begyndt at pible ind med vand i hendes hjem. Men til trods for det var både hun og samtlige hunde ok, fortalte hun.