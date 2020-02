Kvinde tog hest med på fly

Amerikanske Ronica Froese fik en del opmærksomhed fra sine medpassagerer, da hun tidligere på måneden tog en sin miniaturehest Fred med på en længere flyrejse fra Michigan til Californien, beretter den amerikanske tv-kanal WPIX.

Ronica Froese lider af en autoimmun uhelbredelig sygdom, og ifølge amerikansk lovgivning har hun derfor ret til at tage sin hest med ombord på et fly, da den er godkendt som et støttedyr.

Ronica Froese og Fred steg derfor ombord på et fly i Grand Rapids, Michigan, lavede en mellemlanding i Dallas og fløj videre til Ontario, Californien, og bortset fra en del undrende blikke, gik turen som smurt.

- Alle var supersøde, og lufthavnsmyndighederne var fantastiske. Det var en meget bedre oplevelse end jeg forventede, fortæller Froese om turen, som hun havde brugt månedsvis på forberede sin hest til.

Hun fortæller videre, at mange passagerer misbruger reglerne for støttedyr, hvorfor man blandt andet har set folk tage påfugle, grise og kænguruer som støttedyr med ombord. For hende selv er det dog nødvendigt at medbringe et støttedyr som Fred på en flyvetur.

Derfor ærgrer det hende, det amerikanske transportministerium (DOT) arbejder på at ændre lovgivningen om støttedyr, så det i fremtiden kun vil være tilladt at tage en trænet hund med.

- Det er uden tvivl et misbrugt system, men det sørgelige er, hvad DOT vil gøre ved det. De vil forhindre mig i at tage min hest med på flyet.

Ronice Froese håber nu, at miniaturehesten Freds eksemplariske opførsel på flyveturen kan fungere som et godt eksempel og få DOT på andre tanker, således at Freds første flyrejse ikke bliver hans sidste.

