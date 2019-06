Kvinde trampede på havskildpadde-rede: Nu er hun anholdt

Hun præsenterer et smørret grin på politiets forbryder-billede, som om hun var ligeglad - se hendes smørrede grin her

En 41-årig kvinde blev i lørdags anholdt af politiet i Miami Beach og sigtet for at have angrebet en havskildpadde-rede på et afspærret område på en strand. Hun slog først løs på reden med en stor kæp, før hun trampede rundt på skildpadde-reden, der var placeret lige under sandet på stranden.

Det skriver flere medier heriblandt Washington Post og CNN

Den 41-årige Yagun Lu præsenterer her et smørret grin på forbryderbilledet, da hun blev anholdt for at have angrebet en skildpadde-rede. (Foto: Miami Beach Police Department)

Ifølge politiet havde øjenvidner set den 41-årige amerikansk-kinesiske kvinde Yagun Lu slå løs på havskildpadde-reden med en stor kæp, før hun med sine bare fødder trampede løs på reden. Skildpadde-æg bliver begravet i en stor hule på stranden af skildpadde-hunnen, der efterfølgende med sine luffer dækker reden med sand, så æggene ligger skjult under sandet. Der kan være mellem 80 og 120 skildpaddeæg i en rede.

Det mest mærkværdige ved den bizarre dyremishandling er, at selve området var tydeligt afspærret som et område, hvor skildpadder havde lagt æg. Og der var også opsat skilte med påskriften: Lad være med at forstyrre.

Den 41-årige Yagun Lu er nu sigtet for at have overtrådt staten Floridas lov, der gælder truede dyrearter. Hun kan få helt op til fem års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig. Hun har siddet varetægtsfængslet siden i lørdags med en kaution på 5000 dolars.

Myndighederne har imidlertid også meldt ud, at ingen af skildpadde-æggene er blevet knust eller ødelagt i forbindelse med kvindens angreb på reden.

Politiet i Miami lagde også følgende opslag ud på twitter efter kvindens angreb på havskildpadde-reden: