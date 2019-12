Kvinde troede hun havde tømmermænd: Sandheden var LANGT værre

En hovedpine viste sig at være langt mere akut for Kirsty Luckin fra England

En ung kvinde er gået viralt på Facebook, efter hun lagde et opslag op, hvor hun fortæller om sin skræmmende oplevelse med p-piller.

Kirsty Luckin havde en slem hovedpine, da hun vågnede op efter en nat med voldsom druk. Den 23-årige lærer fra England affejede det dog med, at det nok var tømmermænd.

Sandheden viste sig dog at være langt mere seriøs.

Hovedpinen blev kun værre, men da hun tog til en optiker, fandt hun ud af, at der var kommet en stor væskeansamling i hendes hjerne, og hun blev hastet på hospitalet.

Vil advare andre

Hun måtte igennem en hurtig operationen for at fjerne væsken, så man var sikker på, at hun ikke ville få en hjerneskade.

Læger har efterfølgende fortalt Kirsty Luckin, at væskeansamlingen kunne skyldes hendes p-piller, som hun har brugt uden problemer de sidste seks år.

'I starten troede jeg, at min hovedpine hang sammen med tømmermænd, fordi jeg havde drukket dagen før. Men som dagene gik, og det blev værre, kunne jeg på et tidspunkt mærke, at det også påvirkede mit syn, fordi der var ekstra tryk i min hjerne. Lægerne troede først, at det var migræne, men efter jeg havde været til optiker så de, at der var væske ophobning i hjernen, og det reddede mit liv'.

'Jeg følte, at mit hoved skulle eksplodere. Jeg ville gerne dele min historie på Facebook, fordi jeg gerne ville være sikker på, at andre kvinder ikke ignorerer den slags symptomer', siger hun til Mirror.

Heldigvis lykkedes operationen, og lægerne regner med, at hun nok skal komme over den voldsomme forskrækkelse uden mén.

Hos Sundstyrelsen står der, at man altid har risiko for blodpropper ved brug af p-piller, og at man skal være meget opmærksom på, hvis ens helbred forandres efter man er begyndt at bruge præventionen.