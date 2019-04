Kvinde vågner efter 27 år i koma

En kvinde fra de Forenede Arabiske Emirater er vågnet efter at have været i vegetativ tilstand i 27 år

Da Munira Abdulla var 32 år, var hun involveret i et trafikuheld, hvor hun pådrog sig en alvorlig hjerneskade, da den bil, hun sad i, kolliderede med en bus.

Nu ser det ud til, at hun på mirakuløs vis er vågnet efter at have ligget i vegetativ tilstand i 27 år.

Det skriver flere udenlandske medier, inklusive The National, BBC og The Independent.

Hendes søn, Omar Webair, var kun fire år gammel og sad på bagsædet i bilen, da uheldet skete. Heldigvis slap han med skrammer i hovedet, fordi hans mor nåede at tage ham op i favnen og skærme ham kort før sammenstødet.

Lagt i koma

Munira Abdulla blev lagt i vegetativ tilstand, og doktorerne havde ikke de store forhåbninger til, at hun nogensinde ville åbne øjnene igen. Det var lige indtil sidste år, hvor hun genvandt bevidstheden på et hospital i Tyskland.

- Jeg gav aldrig op, fordi jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at hun ville vågne en dag, fortæller hendes søn Omar Webair, der i dag er 32 år, til The National.

Omar har givet et interview til mediet for at fortælle den fantastiske historie om sin mor.

- Min mor sad på bagsædet sammen med mig. Da hun så uheldet var ved at ske, krammede hun mig for at beskytte mig.

Munira blev efter ulykken ført til et nærliggende hospital. Senere blev hun overført til et hospital i London, hvor hun blev lagt i en vegetativ tilstand. Hun reagerede ikke på noget og var ikke ved bevidsthed, men lægerne vurderede, at hun kunne mærke smerte, og derfor holdt de hende i live.

Fik hjælp af kronprinsen

Efter opholdet i London blev Munira overført til byen Al Ain i sit hjemland, hvor hun boede på flere forskellige behandlingshjem, skriver The National. Der var hun i nogle år, hvor hun blev holdt i live og fik mad gennem en tube. Hun gennemgik fysioterapi for at sikre, at hendes muskler ikke ville være svækkede på grund af manglende bevægelse.

Crown Prince Court (på dansk kronprins-retten), der er en uafhængig styrelse i de Forenede Arabiske Emirater, kom i 2017 familien til undsætning, da de tildelte familien midler til at få overført Munira til et hospital i Tyskland. Der fik hun noget medicin, der skulle forbedre hendes tilstand.

Et år efter at Munira blev tildelt midler til at rejse til Tyskland, var hendes søn involveret i en heftig diskussion med personalet på det tyske hospital om moderens behandling, og det fik tilsyneladende hans mor til at reagere.

- Der var sket en misforståelse på hospitalet, og hun fornemmede, at der var noget på færde, hvilket påvirkede hende, lyder Omars vurdering.

- Hun lavede mærkelige lyde, og jeg begyndte at kalde på lægerne og fortælle dem, at de skulle undersøge hende. Men de konstaterede bare, at alt var normalt. Men tre dage senere vågnede jeg ved, at hun sagde mit navn.

Ekstremt sjældent

Ifølge komaekspert Johan Stender, der er ansat ved neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet, så ser man af og til, at patienter vågner efter at have været i en form for vegetativ tilstand.

- Men det er selvfølgelig ekstremt sjældent, at man ser en opvågning 27 år efter, siger han til Ekstra Bladet.

Johan Stender fortæller samtidig, at det typisk er patienter, der har fået et slag mod hovedet, som vågner igen, men at det normalt sker efter nogle dage eller et par uger.

- Der er historier om folk, som man troede var i vegetativ tilstand, men når de så vågner, så har det ikke været helt så slemt. Formodentlig har hun ikke været i en vegetativ tilstand i 27 år, men har haft en form for bevidsthed.

- Hvis hun rent faktisk er vågnet fra en vegetativ tilstand, så vil det være ret så usædvanligt, slår Johan Stender fast.

Under alle omstændigheder er Munira i dag tilbage i Abu Dhabi igen, hvor hun gennemgår yderligere fysioterapi, der skal forbedre hendes positur og sikre, at musklerne ikke svinder ind.

