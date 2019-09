Kvinde vil have de største læber i verden: - Det er moden

Mange unge kvinder og mænd vil gå rigtig langt for deres idé om, hvad der er rigtig smukt.

For den bulgarske kvinde Andrea Emilova Ivanova er skønhed at have de allerstørste læber, hun overhovedet kan købe for penge.

Det fortæller hun i et interview med Jam Press og Daily Mail.

Kvinden har brugt flere tusinde kroner på at få de store læber.

I Bulgarien er det moden at have store læber, mener Andrea. Foto: Jam press

Andrea har altid haft lyst til store læber, selv da hun var barn, var det hendes største ønske at få sig nogle store kysselæber.

Allerede i en ung alder besøgte hun derfor klinikker i Bulgariens hovedstad Sofia for at opnå det ønskede resultat.

Den 22-årige, der studerer tysk, siger, at hun aldrig har været så glad som nu, hvor hendes læber er blevet kæmpe store.

- Jeg kan lide mine læber nu. Meget mere end før. Jeg er bare pænere med store læber, og i Bulgarien er det her moden lige nu, siger hun.

Hun forklarer, at hun har besøgt alle klinikker i Sofia for at udført proceduren, så hun kan få mere fylde i læberne. Det er forskellige former for filler, hun bruger til at opnå looket.

På Instagram har hun 15.000 følgere, der ifølge hende selv er store fans af hendes store læber.

Alle kommentarer ikke lige flinke, men det er hun ligeglad med. Foto: Jam press

Men ikke alle kommentarer er positive.

- Jeg får tusindvis af komplimenter for mine læber og mit tøj fra folk over hele verden. Men der er selvfølgelig også nogen, der ikke har noget pænt at sige. Nogle kan lide mig med små læber, nogle kan lide mig med store. Jeg er ligeglad, jeg vælger bare det, jeg bedst kan lide. Og det er store læber.

- Jeg har udvidet min egen horisont, og jeg mener, at folk bare skal gøre det, der gør dem glade, fortæller hun.

Og måske går Andrea efter de største læber i verden.

- Ja, hvorfor ikke? I mit land er store læber på mode, og der er mange piger, der har filler i deres læber.