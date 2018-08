Kvindelig betjent hyldes verden over for dette billede

Celeste Ayala vidste straks, hvad et grædende og underernæret barn havde brug for - nu går billedet verden rundt

Den kvindelige politibetjent Celeste Ayala var i sidste uge på arbejde som vagt på børnehospitalet Sor Maria Ludovica i Argentina, da et lille, grædende spædbarn blev bragt ind.

Som nybagt mor satte betjentens moderinstinkter straks ind, og hun kunne se, at den underernærede dreng var sulten. Derfor bad hun straks om tilladelse til at holde og made den lille dreng, da hun kunne se, at hospitalets øvrigt personale havde meget travlt.

Kramme og amme

Det fik hun lov til, og drengen stoppede straks med at græde, da Celeste Ayala tog sit bryst frem og ammede ham. Det skriver blandt andre det lokale medie La Nacion.

- Jeg lagde mærke til, at han var sulten, fordi han puttede sin hånd ind i sin mund, så jeg bad om at få lov til at kramme ham og amme ham, fortæller den kvindelige betjent til mediet.

- Det var et trist øjeblik, det gjorde ondt i sjælen at se ham sådan, samfundet bør være opmærksomt på de ting, der påvirker børn, det må ikke blive ved med at ske, siger hun videre.

Det var en af hendes venner, der tog et billede af det ømme øjeblik mellem Celeste Ayala og den lille dreng, og siden er det gået viralt på Facebook, hvor brugerne roser den snarrådige politibetjent for sit moderlige instinkt og sin handlekraft.

'Beskidt'

Vennen, Marcos Heredia, fortæller, at personalet på børnehospitalet kaldte den lille dreng for ’beskidt’, men det gik Celeste Ayala slet ikke op i, da hun helt uden at tøve tog brystet frem fra uniformen.

’Jeg vil gerne offentliggøre denne store kærlighedsgestus, du gjorde i dag for denne lille baby, som du ikke kendte, men over for hvem du ikke tøvede med at handle som en mor. Du var ligeglad med, om han var beskidt, som personalet kaldte ham. Godt arbejde, kammerat’, lyder vennens rosende ord til opslaget, der i skrivende stund er blevet delt over 110.000 gange.

Denne far trådte til for at amme sin nyfødte datter, da moren var blevet syg under fødslen.