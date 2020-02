Kvindelig brandmand fyret: Hun var for sexet

Den kvindelige brandmand, den 27-årige Presley Pritchard, der har arbejdet som paramediciner ved Brandvæsnet i Evergreen i staten Montana i USA, hævder, at hun er blevet fyret for at lægge afklædte billeder ud på de sociale medier.

Hun har sagsøgt brandvæsenet for 'fejlagtigt fyring' og påstår, at hun er blevet fyret på grund af sit køn, samt på grund af hendes brug af sociale medier.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, New York Post , Vice samt Daily Inter Lake

Herunder kan du se Presley Pritchard i et opslag på sin Instagram, hvor hun poserer i en rød badedragt.

Presley Pritchard arbejder også som personlig fitness-træner og lægger ofte opslag ud på Instagram, hvor hun er i gang med fitness-træning eller vægtløftning.

Presleys problemer begyndte allerede tilbage i juli måned 2018, da et bestyrelsesmedlem for Evergreen Brandvæsen Distrikt ifølge mediet Vice hævdede, at en bekymret borger havde henvendt sig og klaget over Presley Pritchards aktiviteter på sociale medier.

Herefter har hun sammenlagt fået ca. 20 advarsler omkring sine opslag på de sociale medier. Hendes chefer har også klaget over hendes påklædning på brandstationen.

- Det fortsatte konstant. De kaldte mig ind til samtale for selv de mindste ting. Det var lige som at balancere på en knivspids hele tiden, fortæller Presley Pritchard.

Der var oven i købet nogle, der klagede over Pritchards kvindelige standard-bukser til uniformen og kaldte dem for alt for provokerende. Hun hævder, at ledelsen herefter beordrede hende til at være iført et par bukser, der var beregnet til mænd.

- Så jeg tænkte. Fint. Okay. Jeg skal altså gå i mandebukser. Seriøst. Skal jeg efterlade min bagdel i mit eget hjem, før jeg tager på arbejde?

Pritchard blev fyret i august måned sidste år, fordi hun havde lagt billeder af sig selv i uniform ud på de sociale medier. Hun var også blevet bedt om at fjerne billederne, inden der var gået fem dage.

Presley Pritchard hævder imildlertid, at hun ikke fjernede billederne, fordi hendes advokat havde sagt, at hun ikke behøvede at gøre det, da brandvæsenet i Evergreen ikke havde nogen skriftlige regler omkring opførsel på de sociale medier.

Her i februar måned har Presley lagt et billede ud på Instagram, hvor hun står iklædt en t-shirt fra Evergreen Brandvæsen samt tætsiddende bukser. Til billedet skriver hun blandt andet følgende:

'Mit ansigt, når nogen siger til mig, at jeg er provokerende iklædt mit professionelle outfit. ...Hvis du er en kvinde i denne branche, især hvis du er en attraktiv og velformet kvinde, så vil du blive latterliggjort. Du vil blive mobbet, gjort grin af, talt ned til og dømt ud fra, hvordan du ser ud'.

Brandchef Craig Williams er uenig med Presley Pritchards udlægning af sagen og forklarer, at brandvæsenet i Evergreen ansatte en eksterne ekspert til at efterforske sagen. Han kunne ikke finde belæg for nogle af Presley Pritchards klager.