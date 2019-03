Kvindelig landmand truet med voldtægt af veganere

Det var noget af en overraskelse for landmanden Agnes Greggersen fra Hasselberg ved Flensborg, da hun i 2017 åbnede sin computer og loggede ind på sin Facebook-profil.

På meget kort tid havde den 27-årige kvinde nemlig modtaget over 1700 kommentarer på sin side - alle sammen fyldt med had.

Grunden skulle findes i den korte video Agnes Greggersen havde lagt ud, hvor en lille dreng drikker et glas mælk med en kalv i baggrunden. Det skriver SHZ og Jydskevestkysten.

Videoen var nemlig nok til at udløse et voldsomt had i det veganske samfund, der ikke holdt sig tilbage med at svine den unge landmand til.

- Jeg var meget overvældet og bange, fortæller hun i dag til SHZ.

150 vrede veganere angriber landbrug

Ifølge Agnes Greggersen skulle en af kommentarerne have lydt på: 'Jeg ønsker, du bliver voldtaget, og jeres børn blev hakket i småstykker.

Beskederne var så voldsomme for landmanden, at hun til sidst besluttede sig for at lukke sin Facebook-profil.

Flere modtager hadefulde beskeder

Og hun er ikke den eneste. En undersøgelse fra Landmandsforeningen viser, at flere landmand igen og igen konfronteres med et stort had fra radikale veganergrupper, der samler sig og sender onde beskeder.

En forsker fra Universitet i Wien har udtalt til SHZ, at det ikke er småting, de mange landmand bliver beskyldt for.

- Hver anden landmand beretter om heftig kritik, der primært er rettet mod husdyrhold, fortæller han. Landmændene bliver ifølge ham kaldt både dyrplagere og voldtægtsforbrydere grundet deres erhverv.

Et eksempel fra hans undersøgelser viser, at en landmand har fået fortalt at: 'Man skulle slagte jer, flå huden af jer, tænde ild til jeres huse og dræbe jeres børn'.

Agnes Greggersen har i dag genåbnet sin Facebook-profil. Hun har slettet og blokeret omkring 400 kommentatorer, og i dag lægger hun stadig billeder og videoer op af sit arbejde.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Agnes Greggersen, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.