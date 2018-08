Kvindenetværk udnævner mandlig leder

Den britiske sammenslutning af kvinder AllBright vækker opsigt, efter at de har udnævnt en formand af hankøn.

Det skriver de britiske medier BBC og The Guardian.

På Allbrights hjemmeside beskriver de sig selv som 'et netværk for arbejdende kvinder i Storbritannien.'

Medstifter af gruppen, Debbie Wosskow, har allerede været ude og forsvare den nye ansættelse, Allan Leighton. For at skabe forandring 'er man nødt til at have mænd med sig,' siger hun ifølge BBC.

'Vi har ansat ham'

Hun understreger samtidig, at det stadigvæk er sammenslutningens stiftere, der har det sidste ord.

- Der opstår en meget, meget spændende dynamik, når kvinder ansætter mand i et netværk, der hylder kvinder.

- En vigtig pointe skal slås fast. Allan Leighton er ikke CEO. Anna Jones og jeg er medstiftere af Allbright. Vi har udnævnt ham - det er, hvad der betyder noget.

Gruppen blev grundlagt i 2016 og har flere prominente navne på medlemslisten. Heriblandt skuespiller Naomie Harris og nyhedsoplæser Sarah-Jane Mee.