Kvinder beretter om overgreb efter at have afvist tilnærmelser

Under hashtagget #dajegsagdefra beretter kvinder på sociale medier som Twitter om overgreb.

Her beskriver de episoder, hvor de har oplevet, at en situation er eskaleret, efter at de har afvist tilnærmelser fra hovedsageligt mænd.

Kirstine Holst, forkvinde i organisationen Voldtægtsofres Vilkår, har blandt andet delt sin historie under hashtagget.

- #dajegsagdefra fik jeg taget halsgreb og blev voldtaget, lyder det.

Også debattør Khaterah Parwani har delt sine oplevelser på Twitter. Hun er direktør i organisationen Løft, der arbejder mod negativ social kontrol.

Her fortæller hun om en række oplevelser, hvor hun har oplevet vold og krænkelser efter at have sagt nej i forskellige situationer.

Hun beskriver blandt andet, at hun første gang 'endte uigenkendelig på sygehuset', mens hun anden gang blev 'tævet i bilen og lå og blødte på et vådt fortov'.