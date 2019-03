Kvinder dumper oftere til køreprøven

40 procent af kvinderne dumpede køreprøven i 2018, mens det kun gjorde sig gældende for 35 procent af mændene. Nervøsitet før prøven er et handicap for mange kvinder, mener kørelærer

Kvinder dumper oftere køreprøven end mænd. I 2018 dumpede 40 procent af kvinderne køreprøven, mens tallet for mænd lå på 35 procent. Det viser tal fra Rigspolitiet, som DR har fået aktindsigt i.

I alt blev der sidste år afholdt 146.004 praktiske køreprøver til bil i kategori B.

Ifølge kørelærer Michael Lund spiller presset en afgørende rolle for den skæve statistik mellem kønnene. Han har haft en køreskole i otte år, og han oplever med jævne mellemrum, at de kvindelige kørekorts-aspiranter har en tendens til at blive mere nervøse forud for prøven end de mandlige aspiranter.

- Der er nogle, som sidder og græder lige før en køreprøve. Så nervøse er de, siger han.

Skræmmende køreprøve

Gymnasieeleven Pernille Haubjerg kender alt til usikkerheden ved at køre i bil. Sidste år var hun til køreprøve i Herning. En oplevelse hun stadig mindes som skræmmende.

- Der er et ordsprog om, at kvinder ikke kan køre bil. Jo mere man får det at vide, des mere tror man på det, siger hun.

Hun forklarer, at hun blev nervøs til den første prøve, fordi den prøvesagkyndige ikke var snakkesalig. Anden gang gik det bedre, fordi kørelæreren ifølge Pernille Haubjerg var mere afslappet. Det betød, at hun sikrede sig kørekortet i andet forsøg.

Mænd er mere selvsikre

Hos Dansk Kørelærer-Union peger man på, at mænd i højere grad end kvinder stoler på egne evner ved køreprøven.

- En del unge mænd har en forventning om, at selvfølgelig kan de køre bil. Nogle kvinder tænker måske på forhånd, at det er lidt svært, siger formand for Dansk Kørelærer-Union, René Arnt.

Den vurdering deles af psykolog Mette Bauer, der er specialiseret i eksamensangst. Hun fortæller, at kvinder generelt har en forøget risiko for at blive nervøse forud for prøver og eksamer.

- Der er en tilbøjelighed til, at piger kræver, at de mestrer tingene fuldstændig. Og det kan man ikke til en praktisk køreprøve, siger hun.

Hun mener, at mange kvinder har høje forventninger til deres egen præstation. Det danner ofte grobund for en nervøsitet, der kan betyde, at de i nogle situationer ikke er i stand til at tænke klart. Mænd tager derimod generelt flere chancer og accepterer, hvis de fejler, forklarer Mette Bauer.