Kvinder fortæller om rystende jobsamtaler: - Følte mig som et dyr

Klæd dig af ned til dit undertøj.

Nej tak til kvinder med briller, modermærker eller synlige ar.

Kvindelige ansøgere til et jobopslag som stewardesse for flyselskabet Kuwait Airways beretter om dybt grænseoverskridende episoder under deres jobinterviews.

Nu går de spanske myndigheder ind i sagen, efter den er havnet i spalterne på en af landets store aviser.

Kvinder blev blandt andet bedt om at smide deres tøj under samtalerne. Foto: Gustavo Ferrari/Ritzau Scanpix

Som et dyr

Det spanske medie El Diario har således bragt stribevis af fortællinger fra nogle af de kvinder, som har ansøgt om at blive ansat i det mellemøstlige flyselskab.

- Jeg følte mig som et dyr i zoologisk have, siger 23-årige Mariana eksempelvis til den spanske avis ifølge Business Insider.

Under sin jobsamtale i den spanske hovedstad, Madrid, i november sidste år blev Mariana bedt om at klæde sig af, så hun kun stod tilbage i sin nederdel og sine strømpesokker, mens en ansat fra rekrutteringsbureauet tog noter.

Kom grædende ud

Det er bureauet Meccti, som formodes at have organiseret samtalerne. På deres hjemmeside omtaler de sig selv som et verdenskendt rekrutteringsbureau for kabinepersonale.

Det mener de kvindelige ansøgere dog langt fra er tilfældet.

- Den første pige, der gik ind, kom grædende ud, fortæller den 23-årige rumænske stewardesse Bianca til El Diario.

Avisen har talt med flere, som blev afvist på grund af modermærker, briller, overvægt, synlige ar eller tatoveringer. En kandidat fik angiveligt ikke jobbet, fordi Meccti 'ikke kunne lide hendes hud eller hendes smil.'

Ifølge amerikanske Business Insider var der kun tre mandlige ansøgere til stillingen, men de blev alle afvist, da Kuwait Airways kun ansætter mænd fra hjemlandet.

Hverken Kuwait Air eller Meccti har svaret på El Diario eller Business Insiders henvendelser.