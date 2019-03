Kvinder kan gå i nanoforskers fodspor

Den tidligere håndboldspiller Anja Andersen har fået et utal af unge danske piger til at drømme om en karriere som professionel sportsudøver. På samme måde kan den 33-årige nanoforsker Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen, som netop har modtaget en international talentpris for forskere, få unge danske kvinder til at kaste sig over forskergerningen.

Forskeren fra Kemisk Institut ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet modtager prisen L'Oreal-UNESCO International Rising Talent. Den uddeles til de 15 mest lovende kvindelige naturvidenskabelige forskere på verdensplan.

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen har efter eget udsagn 'aldrig tænkt ret meget over', at hun er kvinde i et mandsdomineret fag.

- Det er helt rigtigt, at der er mange flere mænd end kvinder i forskning, men jeg har egentlig bare set mig selv som forsker, siger hun.

Til gengæld har hun stor optimisme på sit eget køns vegne, når det handler om at komme til tops i forskningsverdenen.

- Når jeg ser den på yngre generation af studerende, er der inden for mit felt, som er kemi, stort set halvtreds procent af hvert køn. Der er nogle meget stærke kvindelige forskningstalenter på vej, siger hun.

Sjørup: Det betyder meget

Karen Sjørup er ekspert i ligestilling og forsker til dagligt ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Hun ser et stort behov for flere kvindelige rollemodeller inden for forskning. Det skyldes ikke mindst, at kvinder udgør mellem 55 til 60 procent af de studerende på universiteterne i Danmark, men kun 20 procent af professorerne.

- Det betyder meget for kvinder, at der står nogle unge og smarte, ikke spor mystiske eller nørdede kvinder, som interesserer sig vildt for astrofysik eller noget andet. Det betyder meget, at man kan se sig selv i det, siger Karen Sjørup.

Gamle forestillinger brydes

Ifølge ligestillingseksperten er det gået langsomt med ligestillingen i dansk forskning, siden Nielsine Nielsen i 1885 blev færdiguddannet som læge. Hun var den første kvinde i Danmark, som havde fået dispensation fra loven om, at kun mænd havde adgang til universitetet. Det var dog først i 1980’erne og 1990’erne, hvor der for alvor kom flere kvindelige forskere på de danske universitetsgange, forklarer Karen Sjørup.

- Man er tidligere blevet betragtet som gammeljomfruelig, hvis man som kvinde interesserede sig for andet end at få børn. Den forestilling forsvinder, når der er helt almindelige kvinder, som får de her stillinger og nomineringer, siger hun.

Prisen på 15.000 euro svarende til 112.000 kr. skal uddeles torsdag 14. marts i UNESCO's hovedkvarter i Paris.