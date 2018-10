Kvinder med disse navne har størst sandsynlighed for at blive gift i 2019

Hedder din kæreste Camilla?

Så kan det godt være, du skal overveje et smut til guldsmeden og i øvrigt at begynde at øve dine 'lunges'. For hvis hun også læser denne artikel, forventer hun nok, at du kommer ned på knæ i en fart.

For hvis man skal tro Ekstra Bladets årlige og helt igennem uvidenskabelige undersøgelse, er Camilla på førstepladsen over navnene på de kvinder, der har størst sandsynlighed for at blive gift i 2019.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse over 'gennemsnitsdanskeren' viser, at danske kvinder i gennemsnit er 32,4 år, når de bliver gift for første gang.

For at give et bud på, hvilke kvinder, det er, har vi undersøgt hvilke pigenavne, der var mest populære i 1987 – altså navnene på de kvinder, som til næste år fylder 32.

Sidste år var det således Christina, der toppede listen, men det navn er nu rykket ned på en andenplads.

