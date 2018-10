Kvinder med disse navne har størst sandsynlighed for at få børn i 2019

I 1970 var en kvinde i gennemsnit 24 år gammel, når hun fødte sit første barn.

Det tal er siden steget, og indtil for nylig lå gennemsnitsalderen for førstegangsfødende ifølge Danmarks Statistik på 29,1 år.

Nu har Danmarks Statistik lavet en helt ny opgørelse over 'gennemsnitsdanskeren'. Den viser, at gennemsnittet anno 2018 er steget til 29,2 år for kvinder, der føder for første gang.

Ifølge Charlotte Wilken-Jensen, ledende overlæge på Gynækologisk Afdeling på Roskilde Sygehus, skyldes den stigende fødealder, at vi prioriterer at få styr på uddannelse, bolig og karriere, før vi beslutter os for at stifte en familie.

- Vi hører sågar folk sige, at hvis man skal have et barn, så er man også nødt til at have en stationcar, har overlægen tidligere sagt til Danmarks Statistik.

Traditionen tro er Ekstra Bladet dykket ned i statistikken for at give et – helt igennem uvidenskabeligt, naturligvis – bud på, hvilke kvinder, der føder deres første barn i 2019. Altså de kvinder, som er født i 1990 og derfor i løbet af næste år fylder 29 år.

Som de to foregående er det kvinder med navnet med Camilla, der tager førstepladsen.

Se hele listen herunder: