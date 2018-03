Kvinder raser over tøjbutiks slagtilbud: Varen blev stjålet fra min kurv

Tøjmærket Zizzi er kommet i strid modvind, efter mange af deres kunder oplevede ikke at få del i et af mærkets fødselsdagstilbud i går morges

Over 100 kunder har i skrivende stund brokket sig over tøjmærket Zizzis fødselsdagstilbud om en bluse til 18 kroner på mærkets Facebookside.

En af de kunder, der i går sad klar ved tasterne for at få del i knaldtilbuddet, er Helle Nikolajsen.

- Jeg er klar på hjemmesiden til klokken otte, hvor tilbuddet går i gang, jeg får lagt blusen i kurven og er tænker, at det er fedt, at jeg nåede at få en af bluserne. Så jeg går til varekurven og går i gang med at indtaste mine oplysninger for at kunne betale, men da jeg trykker betal, er kurven pludselig forsvundet fra min kurv.

- Først tænker jeg: hvad søren skete der, så jeg går tilbage og forsøger at lægge blusen i kurven, men der står den som udsolgt. Der blev jeg sur. Varen er jo blevet stjålet fra min kurv, og der regner man jo med, at når man har lagt den i kurven, så har man også fået den, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Beklager

Hos Zizzi er man blevet dybt overrasket over, hvor hurtigt de billige bluser, der normalt koster 249 kroner, blev revet væk fra hjemmesiden og i mærkets butikker.

- Vi havde 3000 bluser klar til kampagnen, der løb fra kl. 8-10 i går, og vi er simpelthen blevet dybt overrasket over, hvor hurtigt det gik. Normalt ville 3000 bluser til en normal tilbudspris holde i omkring et par måneder, siger Erik Stengaard-Petersen, marketing-chef i Zizzi.

Selvom rigtig mange altså i går oplevede, at varen pludselig forsvandt fra deres kurv, vil de ikke få nogen særlig kompensation, lyder det fra Zizzi.

- Vi er selvfølgelig kede af, at nogle kunder har haft en dårlig oplevelse, for vi ønsker jo, at det skal være en god oplevelse, når vi laver sådan en happening som denne her, siger han.

Skuffende

Det var dog ikke det, som Helle Nikolajsen og mange andre kunder på Facebook havde håbet.

- Jeg synes, de burde kompensere de kunder, der har haft en oplevelse som mig, for eksempel ved at sige, at så kan du købe en vare til halv pris for eksempel.

- Men til 18 kroner er det jo nærmest en foræring, er det så ikke lidt strengt at brokke sig over, at min ikke fik en - der var jo så 2900 andre, der blev glade og fik en rigtig billig bluse?

- Jo, det kan du sige. For mig handler det heller ikke så meget om, at jeg ikke fik en bluse, men om måden det foregik på, hvor varen pludselig forsvandt fra min kurv, siger Helle Nikolajsen.

Marketing-chefen oplyser, at de få kunder, der har oplevet at have betalt for blusen og derefter få at vide, at den var udsolgt, vil modtage en form for kompensation, ligesom Zizzi vil overeveje, om de på deres netbutik skal indføre, at en vare er reserveret i et stykke tid, når den er lagt i kurven.