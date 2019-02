Kvinder skal sprede benene

Kvinder skal sprede meget mere ben, end de gør i dag.

Det skal de i hvert fald, hvis du spørger Anna Aagaard Jensen. Hun er designeren bag syv unikke stole under titlen 'A Basic Instinct', hvor kvinder tvinges til at sprede ben, når de sætter sig til rette.

- Stolene kom med tanke om, hvordan man får kvinder til at tage mere plads i det offentlige rum, selvom vi frygter diskrimination, siger den 28-årige designer til Ekstra Bladet.

Den her stol går under navnet 'Lady with balls'. Privatfoto

Idéen kom, da hun undersøgte, hvordan mænd og kvinders kropssprog er i det offentlige.

- Jeg faldt over den helt simple ting, at mænd normalt har et meget åbent kropssprog i det offentlige rum, hvor kvinder har en tendens til at lukke sig meget sammen.

Kun til kvinder

Danske Anna Aagaard Jensens stole udstilles verden rundt. Modsat så mange andre kunstudstillinger, må stolene gerne siddes på.

Men det er kun kvinder, der må sætte sig i de hudfarvede stole.

- Jeg lader konsekvent kun kvinder sidde i stolene. Når kvinderne har siddet og vænnet sig til at sprede benene - som man normalt ikke gør - får de et smil på læberne, og de kan se, at der er noget magtfuld ved at åbne op for sit kropssprog, siger hun.

Stolene er lavet af flamingoklodser og beklædt med glasfiber og akrylisk gips. Stolenes kødlignende farve er lavet af make-up. Privatfoto

Mænd må ikke sætte sig i stolene, fordi de allerede sagtens kan sidde med spredte ben, uden nogen kigger skævt til dem. Derfor behøver de slet ikke sætte sig i stolene for at opdage, hvordan det føles magtfuldt at sidde med spredte ben, mener Anna Aagaard Jensen.

- Så kvinder skal vise magt ved at sprede benene?

- Ja. Der ligger en seksuel magt i den gestus. Kropssproget gør, at man tager mere plads i det offentlige rum, siger hun.

Stolen her med de menneskelignende stoleben hedder 'Big Lady'. Privatfoto

Ikke en invitation

- Er det ikke skævt i disse MeToo-tider at opfordre kvinder til at sprede ben?

- Jeg sidestiller slet ikke det her projekt med MeToo. Men det er vores egen hjerne, der siger, at når kvinder har spredte ben, er det en åben invitation. Men det er det jo ikke. Det er netop ens egen krop, og man bestemmer selv over den.

- Fordi jeg gør en gestus, betyder det ikke, at jeg inviterer til overgreb. Jeg kan godt se, at der er en farlig krølle, men det handler om vores normer, og at der er noget, der dikterer, at kvinder skal lukke sig sammen for ikke at lave en invitation, siger hun.

Den her stol er kaldt for 'Lady A'. Privatfoto

- Hvorfor må mænd med lukket kropssprog, og som sidder med benene over kors, ikke sidde i stolene?

- Det er ikke det, projektet er tiltænkt. Der er altid små faldgruber, og man kan ikke ramme hele viften. Men jeg diskriminerer ikke på køn. Hvis man har et mandligt kønsorgan, men identificerer sig som kvinde, så tillader jeg, at man sætter sig på stolen. Men projektet er ikke til mænd, siger hun.

Hvis du - forudsat at du altså er kvinde - vil prøve at sidde i stolene, skal du købe en billet til Paris, Los Angeles, Bruxelles, Milano eller Utrecht.

Anna Aagaard Jensen vil meget gerne udstille stolene i Danmark, men det er der ikke planer om endnu.